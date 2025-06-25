Diana Haddad émerveillée : « Le Maroc, un joyau de beauté et d’hospitalité » en 2025

La célèbre chanteuse libanaise Diana Haddad a récemment exprimé son admiration pour le Maroc, un pays qu’elle qualifie de « joyau de beauté et d’hospitalité ». En 2025, elle partage ses impressions suite à sa visite dans ce pays riche en culture et en histoire. L’artiste, connue pour son amour des voyages et sa curiosité insatiable, nous livre ses sentiments sur cette expérience marocaine inoubliable.

Cet article vous fera découvrir les raisons qui ont poussé Diana Haddad à tomber sous le charme du Maroc, un pays qui continue de séduire de nombreux voyageurs par son authenticité et sa générosité.

Diana Haddad, une chanteuse libanaise éblouie par le Maroc

La célèbre artiste libanaise Diana Haddad a exprimé son admiration profonde pour le Maroc lors d’une conférence de presse à Rabat. Elle a loué la beauté du pays, l’hospitalité chaleureuse de ses habitants et la richesse de sa civilisation. « Le Maroc est un pays merveilleux, avec une civilisation riche et une hospitalité inoubliable », a-t-elle déclaré.

En plus de son lien artistique avec le royaume, Haddad a également des liens personnels et familiaux forts avec le Maroc, notamment grâce à sa sœur qui est mariée à un Marocain. Ces relations lui ont permis de mieux comprendre les traditions marocaines et de renforcer son attachement au pays.

La vision artistique de Diana Haddad et sa participation au Festival Mawazine

Diana Haddad, lors de son intervention à l’Espace Villa des Arts, a promis une performance artistique pleine de surprises pour la 20e édition du Festival Mawazine. Elle a souligné l’importance cruciale de l’art en ces temps difficiles, le considérant comme un moyen d’apporter joie et espoir. « L’art est avant tout un moyen d’expression », a-t-elle déclaré.

La chanteuse a également partagé les défis personnels qu’elle a dû surmonter ces trois dernières années, notamment le décès de ses parents. Ces épreuves ont renforcé son lien avec l’art, reflétant ainsi les réalités de la vie et souvent source d’inspiration.

Le talent musical de Diana Haddad et sa collaboration avec Douzi

Diana Haddad est reconnue pour la puissance de sa voix et sa maîtrise de divers styles musicaux. Ses chansons emblématiques comme « Amanih », « Law Yes’alouni », « Ahl El Eshq » et « Chater » continuent de résonner dans le cœur de ses fans, peu importe leur âge. Récemment, elle a collaboré avec le chanteur marocain Douzi sur une chanson intitulée « Ehda Habba », disponible sur YouTube et les principales plateformes numériques.

Admirative des talents marocains, l’artiste libanaise aspire à entreprendre des projets innovants et authentiques avec eux à l’avenir, témoignant ainsi de son engagement envers la promotion de la musique arabe.