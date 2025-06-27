Diaspora algérienne : nouvelles mesures douanières inédites pour l’été 2025, voici ce qui change

L’été 2025 s’annonce sous le signe du changement pour la diaspora algérienne. En effet, de nouvelles mesures douanières inédites viennent d’être annoncées par les autorités compétentes. Ces modifications, qui entreront en vigueur dès cette saison estivale, vont impacter directement les ressortissants algériens résidant à l’étranger lors de leurs déplacements vers leur pays d’origine. Quels sont ces changements ? Comment vont-ils affecter concrètement la diaspora algérienne ?

Cet article vous propose un décryptage complet de ces nouvelles dispositions douanières. Restez connectés pour tout comprendre sur ce sujet d’actualité brûlant.

Dispositif exceptionnel des douanes algériennes pour l’été 2025 : un passage facilité pour la diaspora nationale

En prévision de la saison estivale 2025, les douanes algériennes ont instauré un dispositif exceptionnel visant à simplifier le transit des membres de la diaspora nationale. Cette initiative, qui allie avancées technologiques et améliorations logistiques, s’applique à tous les points d’entrée du pays.

Elle s’inscrit dans le cadre du plan national pour assurer le succès de la période estivale 2025. La Direction générale des Douanes (DGD) a annoncé, le mercredi 25 juin 2025, une série de mesures pratiques destinées à alléger les formalités frontalières pour la diaspora, notamment via des guides simplifiés disponibles sur leur site officiel.

Le système d’information douanier ALCES : une innovation majeure pour la diaspora

La Direction générale des Douanes (DGD) a mis en avant le nouveau système d’information douanier, ALCES, comme l’une des innovations clés de ce dispositif. Cette plateforme numérique offre aux voyageurs la possibilité d’effectuer plusieurs démarches essentielles avant leur arrivée. Ils peuvent désormais déclarer électroniquement les devises et objets de valeur, obtenir les titres de passage pour véhicules (TPD), ou encore soumettre des réclamations via une application mobile dédiée.

Ces services digitaux viennent s’ajouter aux canaux traditionnels de communication tels que l’email, les réseaux sociaux et le numéro vert 1023, offrant ainsi une expérience utilisateur améliorée.

Améliorations physiques et services spéciaux pour une meilleure expérience de voyage

Les douanes algériennes ont prévu des améliorations tangibles pour faciliter le passage aux frontières. Un renforcement notable des effectifs est prévu dans tous les points d’entrée, avec une attention particulière pour les publics vulnérables. Des « couloirs verts » seront mis en place pour les familles, les personnes âgées et les personnes à besoins spécifiques.

Pour les voyages en mer, des agents seront présents à bord des navires pour gérer les formalités durant la traversée, réduisant ainsi les délais à l’arrivée. Ces mesures, qui seront mises en œuvre tout l’été 2025, témoignent de l’effort de modernisation des services douaniers algériens et de leur volonté d’améliorer l’expérience des voyageurs.