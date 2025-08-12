Diaspora et BNA unissent leurs forces : Le Sud, futur pilier du développement économique en 2025

L’union fait la force, et c’est précisément ce que démontrent Diaspora et BNA en joignant leurs efforts pour propulser le Sud au rang de pilier du développement économique. Cette alliance stratégique, qui marque un tournant majeur dans l’économie mondiale, promet d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les pays du Sud.

Découvrez comment ces deux acteurs majeurs comptent redéfinir les contours de l’économie globale et faire du Sud le moteur de la croissance économique de demain.

La BNA s’engage aux côtés des Tunisiens à l’étranger lors des Rencontres Régionales

La banque nationale agricole (BNA) a marqué sa présence lors de la deuxième phase des rencontres régionales des Tunisiens à l’étranger, qui s’est tenue à Djerba dans le Sud du pays. Cet événement, qui a rassemblé les gouvernorats de Médenine, Kébili, Gabès et Tataouine, vise à valoriser l’expertise des Tunisiens résidant à l’étranger et à intégrer leurs compétences dans le développement économique national.

La BNA a réaffirmé son engagement envers la diaspora tunisienne, en proposant une approche globale basée sur la proximité, l’écoute active et un accompagnement concret.

Une approche globale pour soutenir la diaspora tunisienne

La BNA déploie une stratégie complète pour soutenir les Tunisiens de l’étranger. Cette démarche se caractérise par une proximité renforcée, une écoute attentive et un accompagnement concret. Elle se matérialise par la mise en place de produits et services personnalisés, l’instauration de canaux de communication efficaces et le développement de solutions de financement innovantes.

Ces initiatives visent à encourager l’investissement dans divers secteurs économiques. Cet engagement s’inscrit dans la continuité de l’accord stratégique signé avec l’Office des Tunisiens à l’Étranger en juillet 2025, qui prévoit notamment des offres bancaires attractives et adaptées aux besoins spécifiques de la diaspora.

Des offres bancaires attractives pour la diaspora tunisienne

L’accord stratégique signé entre la BNA et l’Office des Tunisiens à l’Étranger en juillet 2025 prévoit des offres bancaires spécifiques pour répondre aux besoins de la diaspora. La digitalisation des services est également au cœur de cette démarche, permettant un accès simplifié et une gestion instantanée.

L’accompagnement des projets dans divers secteurs tels que l’immobilier, l’agriculture et l’entrepreneuriat est aussi mis en avant. Enfin, la BNA s’engage à développer une relation de confiance durable et partenariale avec les Tunisiens de l’étranger, contribuant ainsi à faire du Sud tunisien un moteur de développement.