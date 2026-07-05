Dimanche 5 juillet, une journée de repos bien méritée pour célébrer l’indépendance

Découvrez les dernières annonces concernant la fête de l’Indépendance prévue pour le dimanche 5 juillet 2026.

Un communiqué officiel révèle des mesures importantes qui toucheront l’ensemble des travailleurs, qu’ils soient dans le secteur public ou privé.

Préparez-vous à des changements significatifs dans l’organisation du travail pour cette journée spéciale.

Une journée chômée et payée pour tous

Le dimanche 5 juillet 2026 sera une journée chômée et payée, selon un communiqué conjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Cette décision marque la célébration de la fête de l’Indépendance, conformément à la loi 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, qui fixe la liste des fêtes légales.

Cette mesure s’applique à tous les personnels des institutions et administrations publiques, ainsi qu’aux établissements et offices publics et privés.

Elle inclut également les personnels des entreprises, quel que soit leur secteur ou statut juridique, y compris ceux payés à l’heure ou à la journée. Toutefois, les entités concernées doivent garantir la continuité des services en mode de travail posté.

Qui est concerné par cette mesure ?

La journée chômée et payée du 5 juillet 2026 concerne l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements et offices publics et privés.

Cette mesure s’étend à tous les travailleurs, indépendamment de leur secteur d’activité ou de leur statut juridique.

Elle inclut également les employés des entreprises, qu’ils soient rémunérés à l’heure ou à la journée.

Cependant, les entités concernées doivent s’assurer de maintenir la continuité des services essentiels, notamment ceux organisés en mode de travail posté.

Continuité des services : un défi à relever

Pour garantir la continuité des services pendant la journée chômée du 5 juillet 2026, les institutions et entreprises doivent planifier efficacement.

Cela inclut la mise en place de rotations de personnel et l’utilisation de technologies pour assurer le suivi à distance. Ces mesures permettent de maintenir les opérations essentielles sans interruption.

Les défis incluent la gestion des ressources humaines et la coordination des équipes. Une communication claire et des protocoles bien définis sont essentiels pour éviter les perturbations.

En adoptant ces stratégies, les entités peuvent assurer un service ininterrompu tout en respectant les droits des travailleurs.