Dinar algérien en chute libre : le marché noir en émoi, voici les conséquences prévues

La dégringolade du dinar algérien suscite de vives inquiétudes sur le marché noir. Cette situation économique préoccupante, qui s’inscrit dans une tendance à la baisse depuis plusieurs années, pourrait avoir des conséquences majeures pour l’économie algérienne. Quels sont les impacts prévus de cette chute libre ? Comment le marché noir réagit-il face à cette crise monétaire ? Cet article se propose d’explorer ces questions en profondeur, en analysant les causes et les effets potentiels de cette instabilité financière.

Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette situation économique complexe et ses implications pour l’Algérie.

Le dinar algérien face à l’euro et au dollar sur le marché noir : une tendance récente

Sur le marché noir des devises, le dinar algérien a récemment connu une évolution notable face à l’euro et au dollar. Après avoir flirté avec un record historique de 262 dinars en décembre dernier, l’euro a entamé une baisse depuis le début de la semaine, perdant 2 dinars en moins d’une semaine pour s’établir à 259 dinars. Cette baisse intervient après plusieurs jours de hausses consécutives.

Parallèlement, le dollar américain reste stable, se négociant à 235,50 dinars depuis au moins une semaine. Les raisons de cette baisse de l’euro restent incertaines, pouvant être attribuées à une diminution de la demande ou à une augmentation de l’offre.

Facteurs potentiels influençant la baisse de l’euro sur le marché noir

Il est difficile de déterminer avec précision les causes de cette récente dépréciation de l’euro face au dinar algérien sur le marché parallèle des devises. Cependant, une diminution de la demande ou une augmentation de l’offre pourraient être des facteurs contributifs. Par ailleurs, l’instabilité inhérente à ce marché pourrait également jouer un rôle.

Il convient de noter que le nouveau montant de l’allocation touristique de 750 euros, qui devrait réduire l’écart entre le taux de change officiel et parallèle, n’est pas encore en vigueur. La date de mise en application de cette mesure reste inconnue.

Comparaison avec les cotations interbancaires de la Banque d’Algérie

En comparaison, les cotations interbancaires fixées par la Banque d’Algérie (BA) montrent une légère augmentation de l’euro face au dinar, sans toutefois dépasser le seuil des 150 dinars. En effet, l’euro est actuellement coté à 148,52 dinars à la vente, contre 148,41 hier. Par ailleurs, le dollar américain a enregistré une légère baisse dans ces mêmes cotations, s’établissant à 133,61 dinars à la vente, contre 133,64 hier.

Ces chiffres mettent en évidence une divergence entre les taux de change sur le marché noir et ceux fixés par la BA, soulignant ainsi la complexité du marché des devises en Algérie.