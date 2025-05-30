Dinar algérien face à l’euro : une ascension inédite en vue pour 2025, voici les détails

L’année 2025 marque un tournant historique pour le dinar algérien face à l’euro. Les prévisions économiques laissent entrevoir une ascension inédite de la monnaie nationale, bouleversant ainsi les dynamiques financières habituelles. Quels sont les facteurs qui sous-tendent cette évolution surprenante ? Comment cela impactera-t-il l’économie algérienne et ses relations avec l’Europe ? Cet article se propose d’explorer en détail ces questions, en s’appuyant sur des analyses d’experts et des données économiques récentes.

Restez connectés pour découvrir les tenants et aboutissants de cette progression spectaculaire du dinar algérien face à l’euro.

La hausse de l’euro pèse sur les vacances des Algériens à l’étranger

Les voyageurs algériens désireux de passer leurs vacances d’été hors du pays sont confrontés à une double difficulté. D’une part, l’application de la nouvelle allocation touristique de 750 euros se fait attendre. D’autre part, l’euro connaît une flambée sur le marché noir des devises à l’approche de la saison estivale.

En effet, l’euro a récemment atteint un niveau proche de son record historique de 262 dinars algériens. Cette situation affecte considérablement le pouvoir d’achat des voyageurs et leur capacité à planifier leurs vacances à l’étranger.

Impact de l’annonce de la nouvelle allocation touristique sur le taux de change

La mise en œuvre de l’allocation touristique de 750 euros, annoncée en décembre dernier, se fait toujours attendre. Cette situation a un impact direct sur la demande d’euros des voyageurs algériens, qui ne cesse de croître à l’approche de la saison estivale. Par ailleurs, l’annonce de cette mesure avait provoqué une baisse significative de la valeur de l’euro, passant à 242 dinars algériens fin décembre.

Cependant, l’euro a repris du poil de la bête et s’échangeait le 27 mai 2025 contre 260,50 dinars algériens. Cette fluctuation du taux de change complique davantage la planification des vacances pour les Algériens désireux de voyager à l’étranger.

Le dollar américain en baisse, l’euro en hausse : comparaison avec les taux officiels de la Banque d’Algérie

Parallèlement à la montée de l’euro, le dollar américain a connu une légère dépréciation. Les cambistes du Square Port-Saïd échangeaient un billet vert contre 233 dinars algériens le 27 mai, soit une baisse par rapport aux jours précédents. En comparaison, la Banque d’Algérie cotait l’euro à 149,67 dinars à l’achat et 149,72 dinars à la vente, tandis que le dollar américain était coté à 132,07 dinars à l’achat et 132,09 dinars à la vente.

Ces écarts significatifs entre les taux officiels et ceux du marché noir soulignent l’impact des fluctuations monétaires sur le pouvoir d’achat des voyageurs algériens, notamment à l’approche de la saison estivale.