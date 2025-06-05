Diplomatie en mouvement : l’annonce surprenante de Nafti à Copenhague, une ambassade danoise bientôt à Tunis

La diplomatie est un art en constante évolution, et la récente annonce du ministre des Affaires étrangères tunisien, Othman Jerandi, lors de sa visite à Copenhague, en est une preuve flagrante. Une nouvelle ambassade danoise verra bientôt le jour à Tunis, une décision qui a surpris plus d’un observateur. Quels sont les enjeux de cette annonce ? Quelles implications pour les relations entre la Tunisie et le Danemark ? C’est ce que nous allons tenter de décrypter dans cet article.

Restez avec nous pour découvrir les dessous de cette initiative diplomatique inattendue.

Renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et le Danemark

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a eu une rencontre constructive avec son homologue danois, Lars Løkke Rasmussen, lors de sa visite officielle à Copenhague. Cette réunion a mis en lumière l’importance des liens bilatéraux entre les deux nations et leur désir mutuel d’intensifier la coopération dans divers secteurs.

Une commission de coopération bilatérale axée sur les aspects économiques sera mise en place pour explorer les opportunités dans des domaines où le Danemark excelle, tels que les énergies renouvelables, l’agriculture durable, la santé et l’industrie pharmaceutique. Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement des relations tuniso-danoises.

Création d’une commission de coopération bilatérale et ouverture d’une ambassade danoise à Tunis

La commission de coopération bilatérale, nouvellement créée, se concentrera sur l’exploration des opportunités économiques dans des secteurs où le Danemark est reconnu pour son expertise. Les domaines clés tels que les énergies renouvelables, l’agriculture durable, la santé et l’industrie pharmaceutique seront au cœur des discussions. Par ailleurs, une avancée majeure a été annoncée par le ministre tunisien : l’ouverture prochaine d’une ambassade du Danemark à Tunis.

Cette décision, prévue pour août, est perçue comme un « signal fort de confiance » envers le rôle régional de la Tunisie, selon Mohamed Ali Nafti. Ces développements témoignent de l’évolution positive des relations entre les deux pays.

Nafti et Søren Gade Jensen discutent des défis régionaux et du soutien à la Tunisie

Mohamed Ali Nafti a également eu une discussion fructueuse avec le président du Parlement danois, Søren Gade Jensen. Ils ont abordé les opportunités de développement bilatéral et les défis régionaux. Nafti a présenté les principes directeurs de la politique tunisienne en matière de démocratie, de bonne gouvernance, de justice sociale et de relance économique.

Il a réaffirmé l’engagement de la Tunisie en faveur des droits du peuple palestinien et sa volonté de stabiliser la situation en Libye. Enfin, il a appelé le Parlement danois et les institutions européennes à soutenir la Tunisie dans ses efforts, notamment pour la restitution des avoirs détournés à l’étranger.