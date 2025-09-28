Diplomatie : Nasser Bourita mène des discussions clés à New York, voici les enjeux

Nasser Bourita, figure emblématique de la diplomatie marocaine, a mené à New York pour des discussions cruciales. Les enjeux sont multiples et d’une importance capitale pour le Maroc et ses relations internationales.

Cet article vous propose de décrypter les différents aspects de ces négociations et de comprendre les implications potentielles pour le pays. Restez connectés pour découvrir les détails de cette mission diplomatique majeure menée par Nasser Bourita, un événement qui pourrait bien redessiner la carte des alliances du Maroc sur la scène internationale.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, mène une série d’entretiens à New York

En marge de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a mené une série d’entretiens avec plusieurs personnalités internationales. Parmi elles, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, Maxime Prévot, son homologue belge, Ayman Safadi, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Jordanie.

Points clés du discours de M. Nasser Bourita lors de la 6ème Réunion des Ministres des Affaires Etrangères des États membres de l’Initiative Royale pour le Processus des États Africains Atlantiques (PEAA), tenue ce Vendredi à New York, en marge de #UNGA80 pic.twitter.com/w9AiyARSth — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) September 27, 2025

Il a également rencontré Jassim Mohammed Al-Budaiwi, Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), et Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Ces entretiens ont permis d’aborder les relations bilatérales, la coopération dans divers domaines et des questions d’intérêt commun au niveau régional et international.

Renforcement des relations bilatérales et coopération multisectorielle au cœur des discussions

Les échanges entre Nasser Bourita et ses interlocuteurs ont mis en exergue les liens bilatéraux et la collaboration multisectorielle entre le Maroc et leurs pays respectifs. Les discussions ont exploré des pistes pour intensifier ces relations, soulignant l’importance du dialogue et de la coopération pour un développement partagé.

Les secteurs de coopération abordés étaient diversifiés, englobant l’économie, la sécurité, la culture et l’éducation. Ces entretiens ont ainsi révélé une volonté commune d’œuvrer conjointement pour un futur prospère.

Coordination des positions au sein des instances internationales : un enjeu majeur pour le Maroc

Les discussions ont également permis d’aborder des questions d’intérêt commun, tant sur le plan régional qu’international. Ces échanges ont été l’occasion de coordonner les positions du Maroc et de ses partenaires au sein des instances internationales.

Cette coordination est essentielle pour faire avancer les agendas communs et renforcer la voix du Maroc sur la scène internationale. Ces rencontres soulignent ainsi l’importance du dialogue et de la coopération entre le Maroc et ses partenaires pour répondre aux défis mondiaux et régionaux.