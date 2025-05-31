Diplomatie : Rencontre clé entre Nasser Bourita et son homologue égyptien à Rabat, les détails

La diplomatie est un art délicat, où chaque rencontre peut être décisive. C’est dans cette optique que Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, a récemment accueilli son homologue égyptien à Rabat. Cette rencontre, loin d’être anodine, pourrait bien marquer un tournant dans les relations entre les deux pays. Quels sont les enjeux de ce rendez-vous ? Quels sujets ont été abordés ? Nous vous proposons de découvrir tous les détails de cette rencontre clé dans la suite de cet article.

Restez connectés pour ne rien manquer de l’actualité diplomatique internationale.

Renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et l’Égypte

Une rencontre de haut niveau a eu lieu à Rabat entre Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, et son homologue égyptien, Dr Badr Abdel Aaty. Cette réunion visait à examiner les relations bilatérales existantes et à explorer des moyens de les développer davantage, conformément aux directives des dirigeants des deux pays.

Les deux ministres ont exprimé leur volonté commune d’insuffler une nouvelle dynamique à ces relations, notamment sur le plan économique. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les secteurs privés des deux pays et ont convenu de mettre en place une commission conjointe de coordination et de suivi.

Création d’une commission conjointe pour renforcer les liens économiques

En vue de consolider davantage les relations économiques entre le Maroc et l’Égypte, les ministres ont convenu de la création d’une commission conjointe de coordination et de suivi. Cette entité, composée de ministres de divers départements des deux gouvernements, se réunira périodiquement et alternativement dans chaque pays. Elle aura pour mission de superviser et d’améliorer les mécanismes institutionnels régissant les relations bilatérales.

Par ailleurs, une 4e session du mécanisme de dialogue, de coordination et de concertation politique et stratégique est prévue au Caire cette année, témoignant de l’engagement continu des deux nations à renforcer leur coopération.

Unis pour la cause palestinienne et la situation à Gaza

Les deux ministres ont également abordé des questions régionales et internationales d’intérêt commun, soulignant l’importance de renforcer la solidarité arabe. Ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible aux droits légitimes du peuple palestinien, y compris son droit à établir un État indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Qods Est comme capitale.

Concernant la situation à Gaza, ils ont insisté sur la nécessité d’un cessez-le-feu global et d’une aide humanitaire suffisante, en vue d’une reconstruction rapide et d’une solution politique basée sur deux États. Cette position commune témoigne de leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans la région.