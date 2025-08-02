Dirham face aux devises : Analyse détaillée des fluctuations du 1er août 2025, impact sur votre portefeuille

L’analyse des fluctuations monétaires est un élément clé pour comprendre l’économie mondiale et son impact sur nos finances personnelles. Cet article se penche sur le cas du Dirham face aux autres devises, en se focalisant sur les variations observées le 1er août 2025. Comment ces mouvements ont-ils influencé votre portefeuille d’investissement ? Quels sont les facteurs qui ont conduit à ces changements ? Et surtout, comment anticiper et tirer profit de ces fluctuations à l’avenir ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre, en vous offrant une analyse détaillée et accessible à tous.

Évolution des devises européennes face au dirham

Dans le monde fluctuant de la finance, les taux de change jouent un rôle crucial. Selon les dernières données de Bank Al-Maghrib en date du 1er août 2025, l’Euro s’échange à 10,1628 à l’achat et 11,8108 à la vente. La Livre sterling, quant à elle, se négocie à 11,742 à l’achat et 13,646 à la vente, un taux identique à celui de la Livre de Gibraltar.

Le Franc suisse est également à surveiller avec un taux d’achat de 10,928 et un taux de vente de 12,7. Ces chiffres sont essentiels pour comprendre les dynamiques économiques entre le Maroc et l’Europe.

Fluctuation des devises nord-américaines et asiatiques face au dirham

En ce qui concerne les monnaies nord-américaines et asiatiques, la tendance est également intéressante. Selon Bank Al-Maghrib, le 1er août 2025, le Dollar américain s’échangeait à 8,8921 à l’achat et 10,3341 à la vente. Le Dollar canadien, quant à lui, se négociait à 6,4111 à l’achat et 7,4507 à la vente.

Du côté de l’Asie, les 100 Yens japonais étaient échangés à 5,9083 à l’achat et 6,8665 à la vente. Ces données sont cruciales pour comprendre les relations économiques entre le Maroc, l’Amérique du Nord et l’Asie, et pour anticiper les mouvements futurs du marché des changes.

Le dirham face aux devises du Moyen-Orient

En se tournant vers le Moyen-Orient, les taux de change du dirham par rapport aux principales devises régionales sont également notables. Le 1er août 2025, selon Bank Al-Maghrib, le Riyal saoudien s’échangeait à 2,3704 à l’achat et 2,7548 à la vente. Le Dinar koweitien était coté à 29,059 à l’achat et 33,771 à la vente.

Le Dirham des Émirats arabes unis se négociait à 2,4209 à l’achat et 2,8135 à la vente, tandis que le Riyal qatari affichait des taux de 2,4395 et 2,8351 respectivement. Le Dinar bahreïnien et le Riyal omanais étaient échangés à 23,587 – 27,411 et 23,096 – 26,842 respectivement. Ces chiffres mettent en lumière les relations économiques entre le Maroc et le Moyen-Orient.