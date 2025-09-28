Dislog Group : Récompensé par l’ESSEC Business School pour son innovation révolutionnaire en 2025

L’innovation est au cœur de la réussite des entreprises modernes et Dislog Group ne fait pas exception à cette règle. En 2025, ce géant marocain de la distribution a été distingué par l’une des plus prestigieuses écoles de commerce du monde, l’ESSEC Business School.

Cette reconnaissance internationale souligne l’approche révolutionnaire de Dislog Group en matière d’innovation. Découvrez dans cet article comment cette entreprise a su se démarquer pour recevoir une telle distinction.

Dislog Group honoré par l’ESSEC Business School pour son innovation et sa transformation

Le groupe marocain Dislog, acteur majeur de l’économie de la vie et récemment implanté en France et en Europe, a été distingué par un trophée prestigieux décerné par l’ESSEC Business School à Paris.

Cette reconnaissance met en lumière la capacité du groupe à innover et à se transformer dans un secteur en perpétuelle mutation. Le prix souligne l’engagement constant des équipes de Dislog à développer leurs compétences et à innover dans leurs processus. Moncef Belkhayat, président du groupe, attribue cette distinction au travail assidu de ses équipes et remercie l’ESSEC pour cette reconnaissance.

Le rôle clé des équipes de Dislog et de leur leadership dans l’obtention du prix

Cette récompense prestigieuse est le reflet de l’engagement indéfectible des équipes de Dislog à perfectionner leurs compétences et à introduire de l’innovation dans leurs méthodes de travail. Moncef Belkhayat, à la tête du groupe, a exprimé sa gratitude envers l’ESSEC Business School pour cette reconnaissance, soulignant que ce prix est le résultat du dévouement et de l’effort constant de ses collaborateurs.

L’ouvrage co-écrit par Belkhayat et David Autissier, « Dislog Group, BUILD & RUN Company – The Moroccan Dream », qui retrace l’évolution du groupe et sa capacité à intégrer rapidement de nouvelles acquisitions, a également joué un rôle déterminant dans l’obtention de cette distinction.

Dislog Group : une ambition renforcée par cette distinction

Cette récompense conforte Dislog Group dans son positionnement de leader dans la distribution et renforce son ambition de se développer à l’international. Moncef Belkhayat, président du groupe, a tenu à remercier Ghislaine Benlamlih, VP Group & CEO, pour la qualité de son intervention lors de la cérémonie.

Il a souligné que cette distinction est le fruit d’un travail collectif et d’une volonté constante d’innovation. Cette reconnaissance internationale ouvre de nouvelles perspectives pour le groupe qui entend bien continuer sur sa lancée.