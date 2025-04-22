Dislog Maroc Padel Masters : le coup d’envoi est donné, découvrez les premières images

Le Dislog Maroc Padel Masters a officiellement débuté, marquant un moment historique pour les amateurs de ce sport en plein essor. Cet événement tant attendu promet des matchs passionnants et des performances exceptionnelles. Les premières images du tournoi sont déjà disponibles, offrant un aperçu de l’ambiance électrisante qui règne sur le terrain. Restez connectés pour découvrir ces moments forts en vidéo et vivre l’expérience du Dislog Maroc Padel Masters comme si vous y étiez.

Préparez-vous à être émerveillés par le talent et la détermination des joueurs qui se battent pour le titre dans ce tournoi prestigieux.

Le coup d’envoi du Dislog Maroc Padel Masters

Le vendredi 18 avril a marqué le début officiel du Dislog Maroc Padel Masters au Paradise Padel Club de Casablanca. Cette édition rassemble 160 compétiteurs, divisés en deux catégories : la P1000 pour les joueurs d’élite et la P100 pour les compétiteurs avancés. Ce tournoi s’inscrit dans l’effort de professionnalisation du padel au Maroc, offrant une plateforme compétitive pour les passionnés.

Avec un Prize Money de 42.500 dirhams, l’événement affiche clairement ses ambitions. Mais le Dislog MPM ne se limite pas à la compétition de haut niveau, il offre également une expérience familiale avec des zones de restauration, des animations et un espace jeux pour enfants.

Objectifs et récompenses du tournoi

Le Dislog Maroc Padel Masters vise à promouvoir le padel professionnel au Maroc, en proposant une compétition à la fois rigoureuse et accessible pour les amateurs de ce sport. Le Prize Money, d’un montant de 42.500 dirhams, témoigne de l’ambition de cet événement. Au-delà de l’aspect sportif, le Dislog MPM se veut également un rendez-vous familial avec des espaces dédiés à la restauration, des animations variées et un espace jeux pour les plus jeunes.

En conjuguant performance, convivialité et accessibilité, le tournoi s’impose comme un événement sportif majeur, tant pour les participants que pour les spectateurs.

Une expérience familiale au cœur du Dislog MPM

Au-delà de l’aspect compétitif, le Dislog Maroc Padel Masters se distingue par son ambiance festive et conviviale. Il propose une véritable expérience familiale avec des espaces dédiés à la restauration, des animations diverses et un espace jeux pour les enfants.

Cet événement sportif majeur allie performance, ambiance chaleureuse et accessibilité, attirant aussi bien les joueurs que le public. Le Dislog MPM est plus qu’un simple tournoi, c’est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de padel et leurs familles, offrant une expérience unique et mémorable pour tous.