Dislog Maroc Padel Masters : une 5ᵉ édition époustouflante de retour à Casablanca

Préparez-vous à être éblouis par le retour du Dislog Maroc Padel Masters à Casablanca pour sa cinquième édition. Cet événement sportif de renommée internationale, qui a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de padel, promet une fois de plus des moments d’exception.

Entre performances athlétiques époustouflantes et ambiance électrisante, cette nouvelle édition ne manquera pas de ravir les passionnés de ce sport en plein essor.

Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à plonger au cœur de l’action du Dislog Maroc Padel Masters. Restez connectés pour découvrir tout ce que cette compétition exceptionnelle vous réserve.

Le Dislog Maroc Padel Masters 2025 : un événement sportif majeur à Casablanca

Après une saison 2025 riche en rebondissements, le Dislog Maroc Padel Masters (DMPM) fait son grand retour pour sa cinquième édition au Club Paradise de Casablanca, du 5 au 7 septembre. Cet événement sportif d’envergure, qui a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable dans le calendrier national, accueillera plus de 220 participants, marocains et internationaux.

Créé en 2022 par Padel Events et la Fédération Royale Marocaine de Tennis, ce circuit est devenu une référence dans le monde du padel. Cette nouvelle édition promet une compétition intense, dans un cadre exceptionnel en bord de mer, alliant sport de haut niveau, gastronomie et animations diverses.

Les catégories de tournois et le village lifestyle : une expérience immersive

Le DMPM 2025 se distingue par trois catégories de tournois : le Tournoi Amateur Hommes, le Tournoi Elite Femmes et le Tournoi Elite Hommes. Les finales, prévues pour le dimanche 7 septembre, promettent des moments forts en émotions. Mais l’expérience ne s’arrête pas là. Le village lifestyle offre un Food Court premium avec une sélection variée de mets délicieux.

Un marché éphémère mettra en lumière le talent des créateurs marocains. Enfin, les espaces chill & animations proposeront des activités interactives pour tous, dans une ambiance conviviale et festive. Une véritable immersion dans l’univers du padel, au-delà de la compétition.

Partenaires stratégiques et organisation de l’événement

L’organisation du Dislog Maroc Padel Masters 2025 est le fruit d’une collaboration avec des partenaires stratégiques tels que Dislog Group, Bullpadel, BeSport, Sidi Ali, Sandbox, Garden Box, WBGroup, Sportym, Academia Nacho Payan, HB Center, Tendansia, entre autres.

Ces acteurs majeurs contribuent à la mise en place d’un événement respectant les normes internationales en matière d’organisation et d’expérience spectateurs.

Le Club Paradise de Casablanca accueillera l’événement du 5 au 7 septembre 2025. Pour faciliter l’accès au site, deux parkings seront disponibles : un sur place et un autre au Megarama, situé à seulement 5 minutes à pied.