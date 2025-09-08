Dislog Medical Devices : Découvrez l’innovation révolutionnaire qui change la donne en 2025

L’innovation est au cœur de l’évolution du secteur médical. En 2025, Dislog Medical Devices se distingue par une avancée technologique révolutionnaire qui bouleverse les codes établis. Cette entreprise, leader dans son domaine, repousse les limites de la médecine moderne et offre de nouvelles perspectives pour le bien-être des patients.

Cet article vous invite à découvrir cette innovation majeure qui marque un tournant décisif dans l’histoire de la santé. Préparez-vous à plonger dans l’univers fascinant de Dislog Medical Devices, où la technologie de pointe rencontre l’excellence médicale.

L’ascension fulgurante de Dislog Medical Devices sur le marché national

En l’espace de moins de deux ans, la division santé du groupe Dislog a connu une croissance spectaculaire pour se hisser au rang de deuxième acteur national dans le domaine des dispositifs médicaux.

Cette ascension fulgurante est le fruit d’une stratégie audacieuse menée par Moncef Belkhayat, qui a su transformer ce pari stratégique en une réalité tangible. Aujourd’hui, Dislog Medical Devices vise à devenir un leader régional avec un chiffre d’affaires prévu de deux milliards de dirhams d’ici 2028 et une présence renforcée sur les marchés africains.

La stratégie de croissance de Dislog Medical Devices

DMD a su élargir son portefeuille de produits et services grâce à une série d’acquisitions ciblées, lui permettant de se positionner comme un acteur majeur du secteur. L’ambition de DMD est de devenir le « one stop shop » régional du dispositif médical, en proposant une gamme complète de services allant de l’informatique médicale à la formation, en passant par la maintenance et le support logistique.

Cette vision stratégique, dévoilée par Moncef Belkhayat lors de la première convention de DMD, vise à transformer durablement la place du groupe dans l’économie de la santé nationale.

La feuille de route internationale de Dislog Medical Devices

Pour atteindre son objectif ambitieux de deux milliards de dirhams, DMD mise sur une stratégie de croissance à double volet. D’une part, la croissance externe avec des acquisitions prévues tant au niveau national qu’international pour élargir son portefeuille et augmenter sa couverture sectorielle.

D’autre part, la croissance interne par le biais de l’extension des partenariats existants et du développement de nouvelles unités d’affaires. L’internationalisation est également un axe majeur de cette stratégie, avec une expansion déjà en cours en Tunisie et d’autres pays africains en ligne de mire.

En outre, l’ouverture d’une antenne à Dubaï est envisagée pour servir de hub stratégique. Pour accompagner cette montée en puissance, DMD prévoit d’investir massivement dans la communication, notamment via l’organisation du DMD Summit.