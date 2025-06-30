Disparition à Kélibia : l’angoissante quête continue pour retrouver la petite fille perdue en mer

La petite ville de Kélibia, en Tunisie, est plongée dans l’angoisse depuis la disparition mystérieuse d’une fillette en mer. Malgré les efforts déployés par les autorités locales et la mobilisation de la communauté, la quête pour retrouver la petite fille se poursuit, alimentant une tension palpable. Cet article revient sur cette affaire qui a bouleversé toute une région et suscite un élan de solidarité sans précédent.

Nous explorerons également les différentes pistes envisagées par les enquêteurs dans leur recherche désespérée. Restez avec nous pour suivre le déroulement de cette histoire poignante.

Escalade des accidents maritimes sur les côtes tunisiennes

Les plages tunisiennes sont le théâtre d’une inquiétante recrudescence d’accidents en mer. Récemment, une fillette de moins de cinq ans a disparu au large de Kélibia, emportée par les courants alors qu’elle se trouvait sur une bouée gonflable. Malgré la mobilisation de moyens conséquents, dont des patrouilleurs de la Marine nationale et des unités de la garde maritime, les recherches restent vaines.

Par ailleurs, à Mahdia, une jeune femme de 19 ans s’est noyée dans une zone rocheuse non surveillée. Face à ces tragédies, les autorités appellent à la vigilance, surtout durant la période estivale où l’affluence sur les plages est importante.

Disparition d’une fillette à Kélibia : détails et opérations de recherche

La petite victime, âgée de moins de cinq ans, a été tragiquement emportée par les courants marins alors qu’elle flottait sur une bouée gonflable au large de Kélibia. Les efforts pour la retrouver se poursuivent sans relâche, avec la mobilisation de patrouilleurs de la Marine nationale, d’unités de la garde maritime et d’un bateau de la protection civile.

Des équipes terrestres, composées de sauveteurs et d’agents spécialisés, ratissent également le littoral. Cet incident survient dans un contexte météorologique défavorable, caractérisé par des vents forts et des courants violents, rendant les opérations de secours particulièrement ardues.

Appel à la prudence et rappel des risques liés à la baignade dans les zones non surveillées

Les autorités tunisiennes insistent sur l’importance de la prudence, surtout durant la saison estivale où l’affluence sur les plages est accrue. Elles mettent en garde contre les dangers de la baignade dans les zones non surveillées, particulièrement pour les enfants et les jeunes nageurs.

L’incident tragique de Mahdia, où une jeune femme de 19 ans a perdu la vie après avoir été surprise par les courants dans une zone rocheuse non surveillée, illustre parfaitement ces risques. Les plages non surveillées peuvent présenter des dangers imprévisibles, d’où l’importance de toujours opter pour des zones de baignade surveillées.