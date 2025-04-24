Disparition de Badi Lalla : l’icône algérienne du Tindi s’éteint, laissant un héritage musical inégalé

L’Algérie est en deuil. Badi Lalla, l’étoile montante du Tindi, s’est éteinte, laissant derrière elle un héritage musical sans précédent. Cette icône de la musique traditionnelle algérienne a su marquer les esprits et toucher les cœurs avec sa voix unique et ses mélodies envoûtantes. Sa disparition laisse un grand vide dans le paysage musical algérien et au-delà.

Dans cet article, nous rendrons hommage à cette grande dame de la musique, en retraçant son parcours exceptionnel et en explorant l’impact indélébile qu’elle a laissé sur la scène musicale.

La mère spirituelle des Touaregs, Badi Lalla, s’éteint

Le monde de la musique targuie est en deuil suite à la disparition de l’artiste algérienne Badi Lalla, souvent désignée comme la « mère spirituelle des Touaregs ». Le ministère de la Culture a confirmé son décès ce lundi 21 avril 2025. Hospitalisée depuis quelques jours au CHU Nedir-Mohamed Boudiaf de Tizi-Ouzou, l’illustre poétesse et chanteuse n’a pas survécu.

Dans un communiqué officiel, le ministère a exprimé ses condoléances à la famille et aux proches de l’artiste, tout en rendant hommage à son parcours artistique exceptionnel, notamment pour sa préservation du Tindi, un genre musical féminin ancien typique des régions du Grand Sud algérien.

Un hommage à Badi Lalla, gardienne du Tindi

Née en 1937 à Ain Guezzam, Badi Lalla a incarné l’âme musicale du Sahara pendant plus de sept décennies. Cette figure emblématique de la musique touareg est reconnue pour sa contribution majeure à la préservation et à la modernisation du Tindi, un genre musical féminin ancestral. Elle a su fusionner le Tindi traditionnel avec des éléments modernes, tout en conservant son essence spirituelle.

Son talent lui a permis de voyager à travers l’Europe, partageant la scène avec des artistes renommés tels que « Tinariwen » et d’autres musiciens touaregs. Pionnière du genre Tichoumaren (Blues Touareg), Badi Lalla a su faire rayonner le patrimoine musical touareg sur la scène internationale.

Le legs artistique de Badi Lalla : entre tradition et modernité

Le premier album de Badi Lalla, sorti en 2017, est un témoignage vibrant de sa capacité à fusionner tradition et modernité. Cette virtuose du Tindi a su incorporer des éléments contemporains tels que la guitare électrique et la basse à ce genre musical ancestral, sans jamais en altérer l’essence spirituelle.

Que ce soit à Tamanrasset ou à Paris, elle se produisait toujours vêtue du Tisseghnest traditionnel, incarnant ainsi l’âme des Touaregs. Sa collaboration mémorable avec le groupe Tinariwen lors d’un concert à Paris reste gravée dans les mémoires. Dotée d’une voix singulière, elle portait haut la poésie ancestrale touareg, habituellement réservée aux cercles nobles et aux cérémonies initiatiques.