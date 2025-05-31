Disparition de Naima Bouhmala : l’hommage émouvant du Roi Mohammed VI

La disparition de Naima Bouhmala, figure emblématique du paysage culturel marocain, a laissé un grand vide. Le Roi Mohammed VI n’a pas manqué de rendre un hommage poignant à cette grande dame qui a marqué de son empreinte l’histoire du Maroc. Cet article revient sur les mots forts prononcés par le souverain en mémoire de Naima Bouhmala, soulignant ainsi l’importance de son héritage et l’impact de sa perte sur la nation.

Un moment d’émotion intense qui témoigne de l’affection et du respect que portait le Roi à cette personnalité hors du commun.

Le roi Mohammed VI exprime sa profonde tristesse suite au décès de Naïma Bouhmala

Le monarque marocain, le roi Mohammed VI, a transmis un message empreint de compassion et de condoléances à la famille de l’artiste défunte Naïma Bouhmala, qui nous a quittés mercredi dernier. Le souverain a exprimé son immense chagrin et sa profonde affliction à l’annonce de cette perte.

Il a également partagé ses sincères condoléances avec la famille de l’artiste, ainsi qu’avec l’ensemble de la communauté artistique du Maroc, en soulignant l’importance de l’héritage que Naïma Bouhmala laisse derrière elle. Le roi a conclu son message en priant pour le repos de l’âme de l’artiste et en demandant à Dieu d’apporter réconfort à sa famille.

