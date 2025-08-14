Disparition tragique : Mannoubia Meddeb Aouani, la sœur de Hamdi Meddeb, nous a quittés

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Mannoubia Meddeb Aouani, la sœur de Hamdi Meddeb. Cette disparition tragique laisse un grand vide dans le cœur de sa famille et de ses proches. Connue pour son dévouement et son engagement, elle a marqué les esprits par sa générosité et son humanité.

Dans cet article, nous rendrons hommage à cette femme exceptionnelle. Restez avec nous pour découvrir l’héritage indélébile laissé par Mannoubia Meddeb Aouani.

Décès de Mannoubia Meddeb Aouani, sœur du président de l’Espérance Sportive de Tunis

Le mercredi 13 août 2025, la triste nouvelle du décès de Mannoubia Meddeb Aouani a été annoncée. Cette dernière était la sœur de Hamdi Meddeb, figure emblématique du football tunisien en sa qualité de président de l’Espérance Sportive de Tunis.

L’information a été relayée par un communiqué officiel sur la page Facebook du club sportif, exprimant ses condoléances les plus sincères à la famille Meddeb.

Confirmation officielle du club espérance sportive de Tunis

Le club de l’Espérance Sportive de Tunis a confirmé la triste nouvelle par le biais d’un communiqué officiel diffusé sur sa page Facebook. Le club a exprimé sa profonde tristesse face à cette perte et a adressé ses condoléances les plus sincères à la famille Meddeb.

Le président du club, Hamdi Meddeb, a perdu sa sœur Mannoubia Meddeb Aouani, une nouvelle qui a ému toute la communauté sportive tunisienne.