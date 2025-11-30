Dix millions de dollars en jeu, cinq contrats pharmaceutiques s’ouvrent vers l’Afrique

Dix millions de dollars en jeu, cinq contrats pharmaceutiques s'ouvrent vers l'Afrique

L’Algérie renforce sa position en tant que leader pharmaceutique en Afrique, avec la signature de cinq contrats d’exportation vers la Mauritanie, le Mali et le Sénégal.

Ces accords, d’une valeur totale de 10 millions de dollars, ont été conclus lors du Salon algérien des soins de santé « CLINVEST EXPO », soulignant l’engagement du pays à développer une industrie pharmaceutique africaine intégrée et avancée.

Un pas de géant pour l’industrie pharmaceutique algérienne

L’Algérie a franchi une étape majeure dans le développement de son industrie pharmaceutique avec la signature de cinq contrats d’exportation vers la Mauritanie, le Mali et le Sénégal.

Ces accords, d’une valeur totale de 10 millions de dollars, ont été conclus entre trois entreprises algériennes et la société mauritanienne « King Pharma ».

Ces contrats ont été signés lors de la cérémonie de clôture du Salon algérien des soins de santé « CLINVEST EXPO« , marquant ainsi un tournant décisif pour l’industrie pharmaceutique algérienne sur la scène internationale.

Qui sont les acteurs majeurs de cette avancée ?

Les trois sociétés algériennes impliquées dans ces contrats sont Top gloves, Eurl Génise et Pharma Invest.


Top gloves est un leader dans la production de gants médicaux, tandis qu’Eurl Génise se spécialise dans la fabrication de produits pharmaceutiques divers. Enfin, Pharma Invest est une entreprise d’investissement dans le secteur pharmaceutique.

A lire aussi :  Ce jeudi, le Conseil de gouvernement du Maroc se prépare à dévoiler un programme qui pourrait changer la donne

Ces entreprises ont été choisies pour leur expertise et leur capacité à produire des produits de qualité. Leur collaboration avec King Pharma marque une étape importante dans l’expansion de l’industrie pharmaceutique algérienne à l’échelle internationale.

L’Algérie, un leader africain en matière de santé !

La Conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments a été un événement marquant pour l’Algérie.

Cette initiative a été saluée comme une fierté nationale, soulignant le rôle prépondérant de l’Algérie dans le développement de l’industrie pharmaceutique africaine.

La « Déclaration d’Alger », issue de cette conférence, a défini un plan d’action ambitieux visant à développer une industrie pharmaceutique africaine intégrée et avancée. Le directeur général de King Pharma a exprimé sa gratitude envers l’Algérie pour son rôle clé dans la libération économique de l’Afrique.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.