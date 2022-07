DJ Snake a de nouveaux projets musicaux à réaliser en Algérie (vidéo)

Connu en 2014 grâce au morceau “Turn down for what”, qui l’a propulsé au top 10 du Billboard Hot 100, le franco-algérien va entrer dans une tout autre dimension. En collaboration avec les non moins célèbres Major Lazer et la chanteuse MØ,“Lean On” n’a fait que propulser de plus belle sa carrière.

Le morceau connaît un franc succès outre atlantique, ce qui va lui valoir des collaborations plus importante les unes que les autres, dont une collaboration avec l’artiste canadien Justin Bieber sur le morceau “Let me love you”, une autre avec Bipolar Sunshine sur le titre “middle”, ou encore avec Tyga, Lady Gaga, Offset et autres grandes stars américaines.

Son amour pour l’Algérie

Étant Algérien du côté maternel, DJ Snake à plusieurs reprises manifesté son amour pour le pays d’origine de sa maman, notamment en arborant le drapeau algérien pendant ses prestations ou en s’y rendant pendant ses vacances.

Dernièrement, c’est dans un aspect plus concret qu’il rend hommage à son pays en réalisant un tube intitulé “Disco Maghreb” qui promeut le tourisme en Algérie.

William Sami Etienne Grigahcine, de son vrai nom, se veut proche de son public, notamment le public algérien à qui il a répondu présent à leur appel pour sa participation à la clôture des jeux méditerranéens 2022 à Oran.

thank God I kept going. pic.twitter.com/2n1CZtghWP — DJ SNAKE (@djsnake) July 7, 2022

Ses nouveaux projets pour l’Algérie

C’est à l’issue de la cérémonie de clôture que la désormais star internationale a bien voulu répondre à quelques questions sur ses futurs projets, au micro de Rym Ammari.

Sur cette interview, Dj Snake a pu partager ses ressentis sur son séjour à Oran, sur son morceau Disco Maghreb, mais surtout sur ses projets à venir, plus particulièrement pour son pays de cœur. Il n’a pas hésité à confirmer qu’un projet pour hisser l’Algérie et les artistes Dz sur la scène internationale est en cours de réflexion.

Pour cela, il compte inviter “des artistes de la jeune génération ainsi que des légendes” pour une collaboration sur un projet musical commun. Et même s’il n’a pas voulu dévoiler des noms, on peut déjà se faire une petite idée sur les invités probables.