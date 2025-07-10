DJ Snake enflammera l’Algérie pour la première fois : le rendez-vous est pris pour 2025!

L’Algérie s’apprête à vivre un événement musical d’envergure internationale. Pour la première fois, le célèbre DJ Snake posera ses platines sur le sol algérien, promettant une soirée électrisante et inoubliable. L’artiste français, connu pour ses tubes planétaires, a choisi l’Algérie pour sa prochaine grande performance. Un rendez-vous qui suscite déjà l’enthousiasme des fans de musique électronique du pays et d’ailleurs.

Préparez-vous à vibrer au rythme des sons endiablés de DJ Snake, dans une ambiance festive et survoltée. Restez connectés pour en savoir plus sur cet événement exceptionnel.

DJ Snake annonce son premier concert en Algérie

Le célèbre DJ franco-algérien, DJ Snake, se prépare à faire vibrer ses fans algériens lors de son tout premier concert dans le pays. Initialement prévu pour le 25 juillet, l’événement a été reporté au 22 août 2025 en raison de défis organisationnels, notamment la complexité des démarches administratives pour amener son équipe en Algérie.

Le Stade Nelson Mandela d’Alger sera le théâtre de cette performance tant attendue. Ce concert marque un moment historique pour l’artiste et ses fans, après une attente qui remonte à sa visite à Oran en 2022 lors de la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens.

Une agence privée à la tête de l’organisation du concert de DJ Snake

La gestion de ce grand événement musical a été confiée à une entreprise privée, face aux défis organisationnels et administratifs. Cette dernière aura la responsabilité de coordonner le concert de DJ Snake, prévu pour le 22 août 2025 au Stade Nelson Mandela d’Alger. En plus de l’organisation, l’agence devra également assumer les frais de maintenance de la pelouse du stade après le spectacle.

Ce concert tant attendu est le fruit d’une idée née en 2022, lors de la visite de l’artiste à Oran pour la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens. Les fans algériens sont impatients de voir leur idole se produire sur scène.

DJ Snake honoré au Musée Grévin et reconnu sur la scène internationale

En plus de son succès en Algérie, DJ Snake a également marqué l’histoire en devenant le premier artiste de sa catégorie à être immortalisé au Musée Grévin. Sa statue de cire, dévoilée le 6 mai dernier, est le résultat de six mois de travail minutieux pour reproduire fidèlement son look emblématique.

Cette reconnaissance s’inscrit dans une stratégie du musée visant à attirer un public plus jeune tout en célébrant le succès mondial de l’artiste. Collaborant avec des stars internationales comme Justin Bieber et Lady Gaga, DJ Snake est l’un des artistes les plus écoutés à l’échelle mondiale, confirmant ainsi son statut d’icône de la musique.