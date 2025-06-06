DJ Snake fait revivre « Sabali » : l’explosion de « Patience » éblouit Paris

L’artiste français DJ Snake, connu pour ses collaborations avec des stars internationales et ses tubes planétaires, a une fois de plus fait sensation. Cette fois-ci, c’est avec une reprise audacieuse du titre « Sabali », qu’il a réussi à captiver l’attention du public parisien. Son nouveau single « Patience » est une véritable explosion de sonorités qui a ébloui la capitale française. Dans cet article, nous allons explorer comment DJ Snake a réussi à faire revivre ce classique de la musique africaine, et comment sa nouvelle création musicale a conquis le cœur des Parisiens.

DJ Snake rend hommage à Amadou Bagayoko avec une reprise électro de « Sabali »

Le célèbre DJ français, DJ Snake, a récemment dévoilé sa version revisitée du titre emblématique « Sabali », en hommage au musicien malien Amadou Bagayoko, décédé il y a trois mois. Cette nouvelle interprétation, intitulée « Patience », s’écarte du style acoustique et traditionnel de l’original pour explorer un univers électro introspectif.

Tout en conservant l’essence du morceau d’origine, DJ Snake y apporte sa signature sonore, fusionnant des éléments électroniques modernes avec la mélodie africaine authentique de « Sabali ». Ce remix respectueux offre une perspective contemporaine sur l’héritage musical d’Amadou Bagayoko, tout en le propulsant dans le monde actuel de la musique électronique.

Un court-métrage poignant signé Valentin Guiod avec Omar Sy

En plus de la réinterprétation musicale, « Patience » est accompagnée d’un court-métrage émouvant réalisé par Valentin Guiod et mettant en vedette l’acteur français Omar Sy. Présenté en avant-première au Grand Rex à Paris, ce film offre une dimension visuelle et narrative à l’hommage rendu à Amadou Bagayoko. Il aborde des thèmes chers à Amadou & Mariam tels que la résilience, l’espoir, l’amour et les combats sociaux.

Le court-métrage, tout comme le remix, sert de pont entre les générations et les cultures, honorant l’héritage du duo malien tout en le plaçant dans un contexte contemporain. Ce projet artistique complet témoigne de la profonde admiration de DJ Snake pour Amadou & Mariam et de son engagement à perpétuer leur message.

Une avant-première mémorable au Grand Rex avec des invités de marque

L’avant-première du film « Patience » au Grand Rex à Paris le 3 juin a été un événement marquant. De nombreuses célébrités ont foulé le tapis rouge, dont DJ Snake lui-même, vêtu de noir et portant ses lunettes teintées emblématiques. Il a été rejoint par Omar Sy, l’acteur principal du film, ainsi que d’autres personnalités telles que les humoristes Melha Bedia et Malik Bentalha, les acteurs Reda Kateb, Rolland Courbis, le rappeur Mokobé et Oli.

L’événement a également vu la présence de représentants de l’association SOS Méditerranée, partenaire du projet. Après l’événement, DJ Snake a exprimé sa fierté sur les réseaux sociaux, soulignant l’émotion palpable qui entourait cette soirée.