DJ Snake : L’Algérie, le sujet principal de son nouveau tube (Vidéo)

DJ Snake rend hommage à l’Algérie avec une nouvelle chanson qui vient de paraître récemment. Très attaché à la culture algérienne, DJ Snake a tout fait pour retracer la vie quotidienne algérienne. Découvrez tous les détails concernant son dernier clip dans cette édition.

L’Algérie au premier loge du nouveau clip de DJ Snake

DJ Snake est un grand amoureux du territoire Algérien, le pays de sa mère. Le titre de son nouveau tube en dit long sur son admiration pour l’Algérie qui ne cesse de s’accroître.

En effet, la chanson intitulée Algeria 2022, sortie ce lundi 18 juillet, caractérise sans doute la preuve irréfutable de ce constat.

William Grigahcine, alias DJ Snake, montre ainsi la beauté algérienne dans tous ses états : architectures, jeux méditerranéens, parcours en ville…Tout y est montré sans exception.

Outre le fait que son nouveau clip retrace le quotidien des algériens, il donne également une image joyeuse des enfants et des femmes dansant au rythme d’une musique algérienne.

Le raï, le ghaïta et le Derbouka font office de musique de fond pour sa nouvelle chanson. Et en sus, un son nostalgique et de percussions suivis d’un rythme léger d’électro : sa spécialité.

Full recap of my trip In Algeria 🇩🇿

Out now on YouTube !https://t.co/MIy38v1Wqq pic.twitter.com/6ZdSuFjJK2 — DJ SNAKE (@djsnake) July 18, 2022

DJ Snake revient à la source pour s’inspirer

Le compositeur producteur français, DJ Snake, a tout pour plaire aux algériens. Il ne rate pas les occasions pour montrer ses véritables sentiments.

A cet effet, la star algérienne devient de plus en plus proche de ses passionnés Dz. C’est le cas comme par exemple de son dernier clip qui montre une proximité et une réciprocité sans précédent avec son public.

Par ailleurs, le clip de son dernier tube caractérise toutes les facettes algériennes dans sa splendeur, un clip médiatique qui a de quoi attiser la curiosité des étrangers. Décidément, la star de la musique électro fait son grand retour à ses sources algériennes.