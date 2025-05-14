DJ Snake : l’électro s’invite au musée Grévin, une première historique !

L’électro fait son entrée au musée Grévin ! Pour la première fois dans l’histoire de ce célèbre musée parisien, un artiste de musique électronique y est représenté. Et pas n’importe lequel : DJ Snake, figure emblématique du genre, qui a su conquérir les dancefloors du monde entier avec ses rythmes endiablés. Une reconnaissance inédite pour cet univers musical, souvent relégué en marge des institutions culturelles traditionnelles.

Découvrez comment le musée Grévin a décidé de briser les codes et d’ouvrir ses portes à la musique électronique.

DJ Snake, une première dans l’histoire du musée Grévin

Le célèbre DJ franco-algérien, DJ Snake, a franchi une étape historique en devenant le premier artiste de musique électronique à être honoré d’une statue de cire au prestigieux musée Grévin.

Cette réalisation, qu’il décrit comme « incroyable », est un jalon important pour lui et pour le monde de la musique électronique. La statue, qui capture fidèlement son image avec sa veste en cuir, ses lunettes de soleil et ses cheveux blonds, a été dévoilée lors d’une cérémonie le mardi 6 mai. Ce choix du musée Grévin souligne l’impact global de DJ Snake, notamment grâce à ses collaborations avec des stars internationales telles que Justin Bieber et Lady Gaga.

Un choix symbolique pour le musée Grévin

L’immortalisation de DJ Snake au musée Grévin n’est pas fortuite. Le DJ jouit d’une renommée mondiale, notamment grâce à ses collaborations avec des célébrités internationales comme Justin Bieber et Lady Gaga. Cette statue, qui a nécessité six mois de travail minutieux, reflète la volonté du musée fondé en 1882 de toucher un public plus jeune.

Désormais, les 800 000 visiteurs annuels du musée peuvent admirer la statue de cire de DJ Snake, installée dans la Salle des colonnes, aux côtés de celles de Céline Dion et George Clooney. Ce choix illustre l’influence grandissante de la musique électronique sur la scène internationale.

Des projets majeurs pour DJ Snake et un hommage à ses origines algériennes

DJ Snake, l’artiste franco-algérien le plus écouté au monde, prépare deux événements d’envergure. Le premier, intitulé « The Final Show », se déroulera au Stade de France le 10 mai 2025, suivi d’une after-party à l’Accor Arena, marquant potentiellement sa dernière performance solo. Par ailleurs, il a annoncé lors d’une interview sur France Inter, la préparation d’un concert très attendu en Algérie, pays de ses origines maternelles.

Ce concert sera une première pour l’artiste et une occasion unique pour ses fans algériens de le voir sur scène. Cet événement fait suite au succès mondial de son titre « Disco Maghreb », un vibrant hommage à ses racines algériennes que l’artiste partage régulièrement sur les réseaux sociaux.