DJ Snake rend un grand hommage à l’Algérie ! Découvrez comment

William Sami Étienne Grigahcine plus connu sous le nom de DJ Snake est une star internationale très connu grâce à son tube « Turn Down for What » avec Lil Jon. Né d’un père français et d’une mère algérienne, le DJ et producteur a rendu hommage à ses racines avec un single rendant hommage au Maghreb.

Un clip tourné dans son pays d’origine

L’Algérie s’est fait connaître grâce en partie à des artistes comme Cheb Bello, Samy El Djazari et bien sûr El Anka. Après « Get Low » et « Magenta Riddim », DJ Snake revient sur la scène avec « Disco Maghreb ».

Contrairement à ses autres clips, « Disco Maghreb » a été tourné en Algérie. On peut apercevoir dans la vidéo plusieurs paysages magnifiques du pays. Le morceau met aussi en avant la sonorité orientale qui caractérise le Maghreb et l’Algérie. Cependant, l’artiste français le plus écouté dans le monde n’a pas hésité à ajouter un style électro pour ajouter au raï. Un style musical unique qui a fait connaître l’ouest de l’Algérie dans le monde.

« Disco Maghreb » de DJ Snake rend également hommage à la maison de disque du même nom qui est située à Oran. Ce dernier est le berceau de la musique raï avec notamment les grands musiciens « Cheb » comme Khaled.

Un pont entre les différentes générations

« J’ai imaginé Disco Maghreb comme un pont entre plusieurs générations et origines », a déclaré DJ Snake sur les réseaux sociaux. Une déclaration qui va sûrement faire du bruit sur la toile, car il est très suivi avec plus de 9 millions de followers sur Instagram. Pour redonner le sourire aux algériens, le producteur a ajouté que c’est une lettre d’amour à son peuple.

DJ Snake aura l’occasion de faire connaître davantage l’ouest de l’Algérie cet été. Il est attendu pour une tournée en France avec notamment un spectacle au Parc des Princes le juin prochain.