DJ Snake s'associe à Ooredoo Algérie pour un projet audacieux, Born To Be DZ fait vibrer la jeunesse algérienne.

Ooredoo Algérie s’associe à la superstar mondiale DJ Snake, nouvel ambassadeur de la marque.

Cette collaboration, dévoilée lors d’une soirée exclusive à Alger, vise à promouvoir les valeurs d’Ooredoo auprès de la jeunesse algérienne et soutenir diverses initiatives sociétales et caritatives. Une union symbolisant une marque tournée vers l’avenir et un artiste fidèle à ses racines.

DJ Snake, nouvel ambassadeur d’Ooredoo Algérie : une alliance audacieuse !

Un vent de nouveauté souffle sur Ooredoo Algérie avec l’arrivée de DJ Snake en tant qu’ambassadeur. Cette collaboration inédite a été officialisée lors d’une soirée exclusive à Alger, le 19 novembre dernier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ooredoo Algerie (@ooredooalgerie)



La superstar internationale, connue pour ses nombreux disques de platine, apporte ainsi son image et sa notoriété à la marque algérienne.

L’événement, qui s’est déroulé en présence de l’artiste et des dirigeants d’Ooredoo, a permis de dévoiler le slogan de cette union audacieuse : « Born To Be DZ ». Une alliance qui promet de marquer le paysage marketing et culturel algérien.

« Born To Be DZ » : un slogan qui résonne avec les valeurs d’Ooredoo et DJ Snake

Le partenariat entre Ooredoo et DJ Snake vise à promouvoir les valeurs de la marque auprès de la jeunesse algérienne. Le slogan « Born To Be DZ » illustre parfaitement cet objectif, mettant en avant le parcours de l’artiste international et son attachement à ses origines algériennes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ooredoo Algerie (@ooredooalgerie)



Cette collaboration est également l’occasion pour Ooredoo de soutenir diverses initiatives sociétales et caritatives.

Dans le cadre de ce partenariat, Ooredoo a lancé une opération spéciale pour ses clients : la sonnerie d’attente du titre « Disco Maghreb » offerte gratuitement pendant deux jours. Un geste symbolique qui témoigne de la volonté de l’opérateur de partager avec ses utilisateurs l’héritage musical algérien.

Un partenariat stratégique pour un avenir prometteur

Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a souligné l’importance de ce partenariat avec DJ Snake, le décrivant comme une union entre une marque tournée vers l’avenir et un artiste fidèle à ses racines.

Il a exprimé son désir de créer des expériences inspirantes et marquantes. DJ Snake, quant à lui, se réjouit de ce nouveau rôle qui lui permet d’encourager les jeunes Algériens à croire en leurs rêves.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie globale d’Ooredoo Algérie visant à renforcer sa proximité avec les jeunes générations à travers des projets innovants.