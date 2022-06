DJ Snake sera potentiellement présent à la cérémonie de clôture des JM d’Oran

Les rumeurs commencent à se ruer sur le pays hôte des jeux méditerranéens 2022. Selon les dires, DJ Snake serait présent pour la cérémonie de clôture des JM d’Oran.

Une nouvelle qui fait plaire plus d’un à l’occasion de la fermeture des jeux méditerranéens 2022. Rumeur ou réalité ? Cet article souligne toutes les informations bonnes à savoir.

Les jeux méditerranéens prennent enfin son démarrage pour cette année 2022. Pour cette édition, les Jeux Méditerranéens 2022 seront accueillis par Oran qui feront bon ménage de 26 nations participantes.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée le 25 Juin avec l’intervention même du Président de l’Algérie, Abdelmadjid Tebboune. Pour cette année 2022, l’évènement regroupe environ 6000 athlètes répartis dans 26 domaines différents.

Par ailleurs, les jeux méditerranéens prendront fin le 5 juillet 2022. Et à cette occasion, une rumeur circule concernant l’arrivée de DJ Snake pour célébrer la clôture des JM d’Oran.

En effet, Le commissaire d’organisation des Jeux méditerranéens a fait entendre qu’une négociation est actuellement en cours avec le célèbre DJ Franco-Algérien.

Dans le même sillage, le wali d’Oran, Saïd Sayoud a fait savoir qu’il a personnellement contacté William Grigahcine, alias DJ Snake pour être présent à la cérémonie de clôture.

Un fait pas tout à fait nouveau ! En effet, DJ Snake a déjà attisé la toile depuis quelques jours précédant la cérémonie d’ouverture des JM d’Oran.

DJ Snake a publié une photo sur Instagram avec l’identification du pays d’accueil, l’Oran. Une publication traduite comme son possible venu à la cérémonie. Malheureusement, cette information ne s’agissait rien d’autre qu’une mauvaise interprétation de la part des internautes.

