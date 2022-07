DJ Snake sort un second clip pour « Disco Mahgreb », qu’est-ce qui a changé ?

Après les 57 millions de vues sur YouTube avec le premier clip « Disco Maghreb », DJ Snake remet cela à nouveau. Le franco-algérien a sorti un second tube lundi dernier, qui fait déjà le buzz sur la toile.

Depuis la mise en ligne de cette vidéo tournée à Oran, plus d’un million d’internautes l’ont déjà visualisée et on sait déjà que cela ne s’arrêtera pas là !

Un clip à l’image de l’Algérie

L’artiste DJ Snake a voulu partager une image de son passage en Algérie lors des Jeux Méditerranéens. Ce nouveau clip est alors une vraie carte postale d’Oran durant les trois jours passés dans la ville de sa mère.

Avec une caméra pro ou sur son smartphone, DJ Snake a condensé en vidéo le quotidien des Algériens, avec des enfants qui dansent et un orchestre traditionnel qui interprète le titre Disco Maghreb. En 12 minutes, l’artiste montre tous les jolis coins d’Oran, on dirait que quelques secondes de plus n’étaient pas de refus.

On constate également un clin d’œil à de nombreux artistes algériens. DJ Snake a voulu rendre hommage aux grandes icônes du pays, comme Khaled, Raïna Raï, Hasni et Mami. Des séquences de leurs œuvres ont été intégrées dans ce nouveau clip Disco Maghreb.

On y voit aussi le portrait de Mohamed Hazim sur le mur d’El Bahia, ainsi qu’un passage de Zahouania préparant du couscous à l’oranaise. Sans oublier le propriétaire de Disco Maghreb, Boualem Benhaoua.

Un hommage au peuple algérien

Dans ce second clip, DJ Snake offre un vrai tremplin au secteur touristique algérien, sa façon de rendre hommage aux pays d’origine de ses parents. « Disco Maghreb » est devenu la vidéo promotionnelle de l’Algérie, avec des images de l’église Santa Cruz, la merveilleuse mosquée d’El Bahia.

Le tournage se déroule dans différents quartiers d’Oran, mettant à l’honneur la musique raï et le côté joyeux et souriant des Algériens. Enfants, femmes, barbues, parents et jeunes montrent qu’on est un peuple accueillant et plein d’énergie.

Espérons que toute l’Algérie soit à la hauteur de cet honneur que DJ Snake offre.