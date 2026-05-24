DJ Snake surprend Alger en transformant un tournage en concert géant et gratuit

DJ Snake surprend Alger en transformant un tournage en concert géant et gratuit

Un événement inattendu a transformé un tournage publicitaire en un concert mémorable à Alger.

DJ Snake, artiste franco-algérien de renommée mondiale, a captivé des milliers de personnes près de la Grande Poste, créant une expérience visuelle et émotionnelle unique, célébrant ses racines algériennes et sa carrière internationale.

Un événement inattendu à Alger

Ce qui devait être un simple tournage publicitaire pour Ooredoo Algérie s’est métamorphosé en un concert gratuit et spontané, attirant des milliers de personnes près de la Grande Poste à Alger.


L’annonce informelle de la présence de DJ Snake a rapidement circulé, transformant la curiosité initiale en une foule massive.

La façade néo-mauresque de la Grande Poste, illuminée par des jeux de lumière, a amplifié l’atmosphère festive.


Ce rassemblement imprévu a offert un moment de communion unique, où l’énergie collective a transcendé les attentes, créant un souvenir mémorable pour tous les participants.

DJ Snake, un symbole de réussite franco-algérienne

DJ Snake, de son vrai nom William Grigahcine, incarne parfaitement le lien entre la France et l’Algérie.

Né à Paris d’une mère algérienne, il a su s’imposer sur la scène musicale mondiale avec des titres phares comme « Turn Down for What » et « Lean On ».

Son parcours, débuté dans les clubs parisiens, l’a mené à une reconnaissance internationale, couronnée par plusieurs NRJ Music Awards.

A lire aussi :  Gérald Darmanin face aux demandes algériennes sur les biens mal acquis, un enjeu diplomatique délicat

En tant qu’artiste franco-algérien, il est devenu un symbole de réussite pour la communauté algérienne, illustrant comment le talent et la détermination peuvent transcender les frontières.

Un concert qui résonne au-delà des frontières

La diffusion en ligne de l’événement a permis aux images de se propager rapidement sur les réseaux sociaux, amplifiant ainsi son impact.

DJ Snake a partagé ces moments sur ses propres plateformes, renforçant la connexion avec ses fans et soulignant l’importance de cet événement.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par djsnake (@djsnake)


La reconnaissance de DJ Snake par le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné son statut de symbole de réussite franco-algérienne.

Cette reconnaissance officielle a non seulement honoré l’artiste, mais a également renforcé les liens culturels entre les deux pays, célébrant une réussite partagée.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Avatar photo

Écrit par Yasmine A

Avec une plume ancrée dans l’actualité, Yasmine A. couvre la richesse culturelle de l’Algérie et du Maghreb : musique, cinéma, littérature, mode, gastronomie et grands événements. Son approche met en avant les artistes établis comme les talents émergents, tout en offrant un regard rigoureux et documenté sur les figures emblématiques et les moments marquants qui façonnent la scène culturelle. Son objectif : transmettre, valoriser et faire rayonner le patrimoine maghrébin auprès d’un public national et international.