DJ Snake surprend Alger en transformant un tournage en concert géant et gratuit

Un événement inattendu a transformé un tournage publicitaire en un concert mémorable à Alger.

DJ Snake, artiste franco-algérien de renommée mondiale, a captivé des milliers de personnes près de la Grande Poste, créant une expérience visuelle et émotionnelle unique, célébrant ses racines algériennes et sa carrière internationale.

Un événement inattendu à Alger

Ce qui devait être un simple tournage publicitaire pour Ooredoo Algérie s’est métamorphosé en un concert gratuit et spontané, attirant des milliers de personnes près de la Grande Poste à Alger.

Soirée exceptionnelle hier soir à #Alger : #DJ_Snake🔥 a enflammé la Place de la Grande Poste 🇩🇿, offrant un show mémorable au public présent.#Algérie pic.twitter.com/MaDsDbAzx5 — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) May 23, 2026



L’annonce informelle de la présence de DJ Snake a rapidement circulé, transformant la curiosité initiale en une foule massive.

La façade néo-mauresque de la Grande Poste, illuminée par des jeux de lumière, a amplifié l’atmosphère festive.

History is written by those BORN TO BE DZ ✊🏻

تحيا الجزائر🇩🇿 pic.twitter.com/atjymaNcCT — Ooredoo Algérie (@OoredooDZ) May 23, 2026



Ce rassemblement imprévu a offert un moment de communion unique, où l’énergie collective a transcendé les attentes, créant un souvenir mémorable pour tous les participants.

DJ Snake, un symbole de réussite franco-algérienne

DJ Snake, de son vrai nom William Grigahcine, incarne parfaitement le lien entre la France et l’Algérie.

Né à Paris d’une mère algérienne, il a su s’imposer sur la scène musicale mondiale avec des titres phares comme « Turn Down for What » et « Lean On ».

Son parcours, débuté dans les clubs parisiens, l’a mené à une reconnaissance internationale, couronnée par plusieurs NRJ Music Awards.

En tant qu’artiste franco-algérien, il est devenu un symbole de réussite pour la communauté algérienne, illustrant comment le talent et la détermination peuvent transcender les frontières.

Un concert qui résonne au-delà des frontières

La diffusion en ligne de l’événement a permis aux images de se propager rapidement sur les réseaux sociaux, amplifiant ainsi son impact.

DJ Snake a partagé ces moments sur ses propres plateformes, renforçant la connexion avec ses fans et soulignant l’importance de cet événement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par djsnake (@djsnake)



La reconnaissance de DJ Snake par le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné son statut de symbole de réussite franco-algérienne.

Cette reconnaissance officielle a non seulement honoré l’artiste, mais a également renforcé les liens culturels entre les deux pays, célébrant une réussite partagée.