Djamel Belmadi dans le Top 3 des meilleurs entraîneurs en Afrique

À l’issue du dernier match de CAN, le Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA a émis son avis concernant les entraineurs et le futur du football africain. Il en profite pour citer, les 3 meilleurs entraineurs de l’Afrique, selon ses propres analyses. On vous explique !

Le top 3 d’Arsène Wenger

Pour Arsène Wenger, Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’équipe des Fennecs figure parmi l’un des meilleurs entraineurs en Afrique. Les réalisations du coach des verts, notamment lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, l’ont ébloui, a-t-il confirmé. Il se trouve ainsi dans le top 3.

Durant son entrevue, le Directeur a également mentionné le nom de l’entraineur du Sénégal : Aliou Cissé. Enfin, l’ancien footballeur congolais Jean-Florent Ikwange Ibenge rejoint les deux autres coachs sur-cités.

Pour rappel, il prend actuellement en charge une équipe au Maroc. Le travail mené par l’ancien technicien de l’AS V Club, Florent Ibenge est son meilleur atout. Un détail que le directeur à la Fédération internationale de football association (FIFA) apprécie fortement.

Il a fait le rapprochement avec Pep Guardiola, un entraineur de Manchester City, en affirmant que « Lui c’est le Guardiola africain ».

Arsène, confiant sur l’avenir du foot africain

Arsène Wenger a profité de cette occasion pour parler de son point de vue par rapport au football africain. Il confirme justement que ce dernier peut avoir un bel avenir.

La raison ? Les entraineurs adoptent les meilleures solutions pour y donner un nouveau souffle et y apporter une amélioration. Et cela se fait ressentir facilement.

Pour preuve, il a expliqué que « Aliou Cissé est en train de prendre de l’assurance, il comprend le jeu et sait cibler les money time ». « Il en est de même pour Djamel Belmadi qui a une très belle vision du football » a-t-il ajouté lors de son interview à Sky Sports.