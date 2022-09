Djamel Belmadi fait appel à deux joueurs pour la prochaine liste de l’équipe d’Algérie – Qui sont-ils ?

L’équipe nationale algérienne, n’a pas brillé depuis un certain temps. Suite à sa non-qualification à la Coupe du monde et sa désillusion lors de la dernière CAN, Djamel Belmadi, revisite sa sélection.

Un recrutement large pour une meilleure équipe

Le sélectionneur algérien continue le recrutement de nouvelles têtes pour faire face aux prochaines qualifications de la CAN 2023. Pour compléter la liste de joueurs, Djamel Belmadi fait appel à deux anciens qui ont déjà joué sous l’égide du maillot des Fennec. Une décision qui a bien été accueillie après l’élimination de l’équipe pour la Coupe du monde 2022 le 29 mars dernier.

Il s’agit d’Andy Delort, attaquant à l’OGC de Nice et de Gaya Merbah, gardien de but du Raja Club Athletic. L’entraîneur entend souligner sa volonté d’injecter du sang nouveau dans l’équipe afin de la redresser et d’avoir une chance pour la prochaine CAN 2023.

De nouveaux joueurs très attendus

Du côté des attaquants, Belmadi a voulu redessiner la configuration de l’équipe qui n’a pas brillé durant la dernière Coupe du monde. L’appel du niçois Andy Delort a été choisi pour varier les schémas d’attaque pour les prochains matchs. Il est à rappeler que l’ancien Fennec était un élément décisif de l’équipe jusqu’à ce qu’il se retire de la sélection nationale pour se consacrer à sa carrière à Nice en 2019.

Gaya Merbah, rappelé également dans l’équipe nationale, a fait ses preuves lors des sélections de 2019 alors qu’il a été cette année-là, juste un renfort à cause d’une blessure du gardien titulaire de l’époque. Djamel Belmadi attend de lui de meilleures performances et sa place en tant que titulaire sera décidée très bientôt.