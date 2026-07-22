Djamel Benlamri rejoint le MCA et suscite l’enthousiasme des supporters

Djamel Benlamri, figure emblématique du football algérien, entame une nouvelle aventure en tant que manager général du MC Alger.

À 36 ans, l’ancien défenseur international, connu pour ses analyses percutantes et ses déclarations virales, succède à Sid Ahmed Khedis, ouvrant ainsi un nouveau chapitre prometteur pour le club.

Djamel Benlamri : un nouveau chapitre au MC Alger

Djamel Benlamri, ancien défenseur international algérien, amorce une nouvelle étape dans sa carrière en devenant manager général et porte-parole du MC Alger. À 36 ans, il a décidé de raccrocher les crampons après une saison peu satisfaisante avec l’ES Mostaganem.

Après sa retraite, Benlamri s’est tourné vers le rôle de consultant, notamment à la télévision publique, où il a su se faire remarquer par ses analyses pertinentes.

Ce nouveau rôle au sein du MC Alger représente une transition significative, marquant son passage de joueur à dirigeant influent dans le monde du football.

L’enthousiasme des supporters pour le retour de Benlamri

La nomination de Djamel Benlamri au poste de manager général du MC Alger a suscité un vif enthousiasme parmi les supporters.

📝🟢🔴 Officiel | Djamel Eddine Benlamri nommé manager et porte-parole officiel du Mouloudia d’Alger pic.twitter.com/Fgr7gpxp4y — MCA Insider ⭐️ (@MCA_Insider) July 21, 2026



Sa popularité, renforcée par ses déclarations virales sur les réseaux sociaux, a créé un lien fort avec les fans. Son retour est perçu comme une opportunité de revitaliser l’équipe et d’insuffler une nouvelle dynamique.

En succédant à Sid Ahmed Khedis, Benlamri apporte une nouvelle vision au club. Les supporters espèrent que son expérience et son charisme contribueront à renforcer l’identité du MC Alger et à améliorer les performances sur le terrain.

Un avenir prometteur pour le MC Alger

Avec Djamel Benlamri à la tête de la gestion, le MC Alger se prépare à un avenir prometteur. Le poste de directeur sportif, actuellement vacant, pourrait être confié à Adlène Guedioura, champion d’Afrique 2019.

Cette nomination stratégique serait cruciale pour le recrutement et la mise en place d’une stratégie ambitieuse.

L’arrivée de Guedioura, aux côtés de Benlamri, pourrait renforcer la position du MC Alger dans le championnat.

Ensemble, ils apporteraient une expertise précieuse et une vision renouvelée, essentielle pour hisser le club vers de nouveaux sommets et satisfaire les attentes des supporters.