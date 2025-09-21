Djamila Bouhired : Retour émouvant sur le petit écran dans une série dramatique inédite

Djamila Bouhired, figure emblématique de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, fait un retour remarqué sur le petit écran. Après plusieurs années d’absence, elle revient dans une série dramatique inédite qui promet d’être riche en émotions. Cette production télévisuelle, attendue avec impatience par les téléspectateurs, offre à Bouhired l’opportunité de montrer une nouvelle facette de son talent.

L’actrice, connue pour son engagement et sa force de caractère, s’apprête à nous surprendre une fois de plus. Préparez-vous à découvrir Djamila Bouhired comme vous ne l’avez jamais vue auparavant.

Djamila Bouhired, symbole de la résistance algérienne, à l’honneur dans le programme Mohakamat d’Al Jazeera 360

La plateforme Al Jazeera 360 dévoile un nouvel épisode poignant de son émission Mohakamat, consacré à Djamila Bouhired, figure emblématique de la résistance algérienne. Cette production dramatique, diffusée en première le 18 septembre 2025, retrace les procès marquants de cette militante, offrant une immersion profonde dans l’époque sombre de l’Algérie coloniale.

L’épisode met en lumière le rôle crucial de Bouhired, engagée dès sa jeunesse dans le Front de Libération Nationale (FLN), notamment lors de la bataille d’Alger. Le programme Mohakamat ne se limite pas à la simple narration des faits, il questionne également les mécanismes judiciaires coloniaux et la stratégie de défense adoptée par son avocat, Jacques Vergès.

Le rôle déterminant de Bouhired dans la résistance algérienne et son procès historique

Djamila Bouhired, alors âgée de vingt ans, s’engage avec détermination au sein du Front de Libération Nationale (FLN) et participe activement à la bataille d’Alger. Sous la houlette du commandant Yacef Saadi, elle joue un rôle crucial dans les opérations de résistance, notamment en assurant le transport de messages secrets et en planifiant des attentats.

Son arrestation en avril 1957, suite à une opération militaire dans la Casbah d’Alger, marque un tournant dramatique. Malgré la torture, elle refuse de trahir ses camarades, faisant preuve d’un courage qui la hisse au rang de symbole mondial de la lutte anticoloniale.

L’épisode explore également les rouages des mécanismes judiciaires coloniaux et la stratégie de défense audacieuse adoptée par Jacques Vergès lors de son procès.

Témoignages et devoir de mémoire : l’héritage indélébile de Djamila Bouhired

L’épisode est enrichi par les contributions de chercheurs tels que Sylvie Thénault et Benjamin Stora, qui apportent un éclairage précieux sur le rôle des femmes dans la résistance et les conditions des opérations clandestines.

Les souvenirs personnels de Bouhired, évoquant son enfance dans la Casbah et l’influence politique de ses parents, ajoutent une dimension intime au récit. Al Jazeera 360 va au-delà d’une simple production dramatique avec cette série, en soulignant l’importance du devoir de mémoire.

Djamila Bouhired, aujourd’hui âgée, demeure le symbole vivant de la force et de la dignité d’un peuple en quête de liberté. Mohakamat rappelle que chaque révolution a ses visages, ses douleurs et ses combats qui méritent d’être racontés.