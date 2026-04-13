Djazagro à Alger : près de 700 exposants dévoilent leurs innovations culinaires au grand public

La 23e édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire « Djazagro » bat son plein à Alger, rassemblant près de 700 exposants de 28 pays.

L’événement met l’accent sur l’innovation et offre une plateforme de rencontre entre producteurs et industriels, tout en soulignant l’importance du packaging pour la compétitivité internationale des produits algériens.

Djazagro : un salon international de l’innovation culinaire à Alger

La 23e édition du Salon Djazagro, dédié à la production agroalimentaire, a récemment ouvert ses portes à Alger.

Cet événement d’envergure internationale a rassemblé près de 700 exposants venus de 28 pays différents, dont l’Italie, la Turquie, la Chine et l’Allemagne.

En plus de la présence notable de 150 entreprises et producteurs nationaux, le salon s’est distingué par son accent sur l’innovation.

Il a également servi de plateforme de rencontre entre producteurs et industriels, mettant en lumière l’importance du packaging dans la compétitivité des produits algériens sur les marchés internationaux.

Innovations culinaires internationales à découvrir

Les exposants venus d’Italie, de Turquie, de Chine et d’Allemagne ont présenté une gamme variée d’équipements agroalimentaires et de solutions de transformation et d’emballage.

Ces innovations technologiques sont essentielles pour améliorer la compétitivité des produits sur les marchés internationaux.

قصر المعارض – جازاغرو 2026 | الصناعة الغذائية في الجزائر.. مقومات وازنة من موارد وكفاءات وقدرات استثمارية pic.twitter.com/oAtQzSVWqO — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) April 12, 2026



Des entreprises de plusieurs pays arabes, dont l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Liban, le Sultanat d’Oman et la Tunisie, ont également participé.

Le concours « Djaz’Innov » a été un temps fort du salon, mettant en avant l’innovation dans le secteur agroalimentaire.

Des conférences pour stimuler l’innovation et la croissance

En marge du salon, des conférences et ateliers ont été organisés sur des sujets variés tels que les exportations, la valorisation des sous-produits agricoles, la sécurité alimentaire, l’innovation verte, l’économie circulaire et le secteur de l’emballage en Algérie.

Ces discussions visent à stimuler l’innovation et la croissance dans le secteur agroalimentaire algérien.