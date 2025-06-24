Djelfa : Un nouveau pôle Industriel émerge avec une cimenterie à 50 milliards DA

Djelfa se transforme en un véritable moteur économique avec l’émergence d’un nouveau pôle industriel, marqué par l’implantation d’une cimenterie colossale évaluée à 50 milliards de dinars algériens. Cette initiative prometteuse s’inscrit dans une dynamique de développement régional, attirant l’attention des investisseurs et des acteurs économiques.

La région, riche en ressources naturelles, offre un terreau fertile pour cette expansion industrielle qui pourrait redéfinir son paysage économique. L’impact potentiel sur l’emploi et l’économie locale suscite déjà un vif intérêt, positionnant Djelfa comme un acteur clé dans le secteur industriel national.

Relance du projet de cimenterie à Djelfa : Mesures concrètes et lutte contre la corruption

Lors d’une visite officielle dans la wilaya de Djelfa, le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a dévoilé des mesures décisives pour relancer le projet de cimenterie à Ain El Ibel. Cette initiative s’inscrit dans un effort plus large de réhabilitation des projets confisqués par voie judiciaire, illustrant l’engagement de l’État algérien dans la lutte contre la corruption.

Un accord récent attribue 51% du projet au Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), garantissant une gestion efficace et une exploitation optimale des ressources nationales. Une feuille de route a été établie pour évaluer les travaux en cours avec les partenaires chinois, en attendant la finalisation des études techniques et financières nécessaires.

Partenariats stratégiques et capacité de production : GICA et la collaboration chinoise

Le partenariat entre le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) et les partenaires chinois prévoit une capacité de production annuelle de 3 millions de tonnes dès l’activation de la première ligne, produisant quotidiennement 4 500 tonnes de clinker. Une seconde ligne est envisagée pour accroître cette capacité. Implantée sur 100 hectares à Djelfa, l’usine bénéficie de sept carrières locales pour l’extraction de calcaire et d’argile, assurant ainsi son autonomie en matières premières.

Cette infrastructure intégrée vise non seulement à renforcer la production nationale mais aussi à soutenir le développement économique local, tout en s’inscrivant dans la stratégie industrielle du pays.

Impact économique et développement local : Djelfa en pleine transformation

La cimenterie d’Ain El Ibel, avec un investissement de 50 milliards de dinars algériens, est un moteur clé pour le développement économique de Djelfa. Elle devrait créer environ 500 emplois directs et 700 indirects, stimulant ainsi l’économie locale. Le ministre Sifi Ghrieb a souligné que Djelfa est destinée à devenir un pôle industriel majeur, grâce à ses ressources humaines et naturelles.

Cette vision s’aligne sur la stratégie nationale du président Abdelmadjid Tebboune, qui vise à renforcer la production nationale et assurer la sécurité alimentaire. D’autres projets industriels, comme l’unité de transformation agricole à Messaad et la production de levure à Benhar, renforcent cette dynamique régionale.