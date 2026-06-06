Djellaoui en visite au port d’Annaba, les travaux avancent avec des défis inattendus

Le ministre Abdelkader Djellaoui a récemment visité les wilayas de l’Est pour évaluer l’avancement de projets d’infrastructure majeurs.

Parmi eux, l’extension du port d’Annaba et le développement de la ligne ferroviaire minière Est, essentiels pour dynamiser l’économie régionale et améliorer le transport.

Djellaoui évalue les infrastructures de l’Est

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a récemment visité les wilayas de l’Est, notamment Annaba, El Tarf et Guelma, pour évaluer l’avancement de projets d’infrastructure clés.



À Annaba, il a inspecté l’extension du port phosphatier, un projet crucial pour augmenter la capacité de chargement du minerai.

À El Tarf, Djellaoui a examiné la ligne ferroviaire minière Est, soulignant l’importance de maintenir le rythme des travaux.

À Guelma, il a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement du doublement de la ligne ferroviaire, un projet stratégique pour le développement régional.

Défis et avancées du projet d’extension du port d’Annaba

Le projet d’extension du port phosphatier d’Annaba progresse avec la construction d’un quai minéralier, le remblayage, et l’installation de pieux en acier.

Les travaux incluent également des ouvrages en béton armé, des opérations d’enrochement, et la mise en place de brise-lames.

Cependant, des défis inattendus, tels que des conditions météorologiques défavorables et des contraintes logistiques, ont ralenti certains aspects du projet.

Malgré ces obstacles, l’extension promet d’augmenter considérablement la capacité de chargement du minerai, passant de 2 à 10 millions de tonnes par an.

Cette amélioration devrait renforcer la position d’Annaba comme un hub stratégique pour l’exportation de phosphates.

Transformation des infrastructures ferroviaires

Lors de sa visite, le ministre Djellaoui a mis en lumière l’importance de la ligne ferroviaire minière Est, reliant Annaba au gisement de phosphate de Bled El Hadba.

À Chihani, le tunnel n°3 est presque achevé, avec un taux d’avancement de 95 %. Les gares de Chihani, Bouchegouf, et Boudhroura sont en cours de finalisation, avec une mise en service imminente.

Par ailleurs, le doublement des routes nationales 20 et 16 progresse, renforçant la connectivité régionale.

Le ministre a réaffirmé son engagement à respecter les délais contractuels, soulignant l’impact positif de ces infrastructures sur le développement économique local.