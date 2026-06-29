Djellaoui presse pour accélérer les trains, un défi pour les équipes sur le terrain

L’Algérie intensifie ses efforts pour moderniser son réseau ferroviaire. Sous l’impulsion du ministre Abdelkader Djellaoui, plusieurs projets stratégiques voient leur réalisation accélérée.

Ces initiatives visent à renforcer les infrastructures de transport, soutenir l’activité minière et améliorer la connectivité entre les régions du pays.

Accélération des projets ferroviaires : une priorité nationale

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a récemment présidé une réunion de coordination à Alger pour dynamiser les projets ferroviaires stratégiques en Algérie.

Cette rencontre a rassemblé des cadres du ministère, l’ANESRIF, ainsi que des dirigeants d’entreprises publiques et des bureaux d’études.

📷 صور.. وزير الاشغال العمومية و المنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي يترأس بمقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بمشاريع السكك الحديدية. pic.twitter.com/DFlMnjpwVg — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) June 28, 2026



M. Djellaoui a insisté sur la mobilisation de ressources supplémentaires et le renforcement de la coordination entre les parties prenantes.

Ces projets sont cruciaux pour soutenir l’activité minière et logistique, notamment avec le projet de la ligne minière Est et le raccordement de la gare de Toumiat.

Projets ferroviaires stratégiques pour le développement régional

La ligne minière Est, reliant Annaba, Souk Ahras, Tébessa, Djebel el Onk et Bled el Hadba, est un projet phare pour dynamiser l’économie régionale.

En facilitant le transport des ressources minières, cette infrastructure de 422 km est essentielle pour renforcer la logistique et l’activité industrielle.

Parallèlement, le raccordement de la gare de Toumiat à la ligne Béchar-Tindouf-Gara Djebilet vise à optimiser le transport de minerai de fer.

Une visite de terrain est prévue pour évaluer l’avancement des travaux, soulignant l’engagement à respecter les délais et normes de qualité.

Extension du réseau ferroviaire vers le sud

Le projet ambitieux de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset vise à renforcer la connectivité entre le nord et le sud de l’Algérie.

Les études pour les tronçons Ouargla-El Meniaa, Laghouat-Ghardaïa-El Meniaa, et El Meniaa-In Salah-Tamanrasset sont en cours, avec une attention particulière portée à l’accélération des procédures techniques.

Ces extensions ne se contentent pas de relier les régions, elles soutiennent également l’activité minière en facilitant le transport des ressources.

En intégrant ces nouvelles lignes, l’Algérie aspire à un développement économique harmonieux et à une meilleure intégration territoriale.