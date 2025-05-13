Djezzy dévoile son offre Roaming Hadj et Omra 2025 : une révolution pour les voyageurs religieux

Djezzy, l’opérateur de télécommunications algérien, fait une nouvelle fois parler de lui en dévoilant son offre Roaming Hadj et Omra 2025. Cette annonce marque un tournant majeur pour les voyageurs religieux qui effectuent le pèlerinage à la Mecque. En effet, cette offre promet de révolutionner leur expérience de communication durant ce voyage spirituel. Découvrez dans cet article comment Djezzy compte faciliter la vie des pèlerins grâce à cette offre innovante, conçue spécialement pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette nouveauté qui pourrait bien changer la donne pour les fidèles en déplacement.

Djezzy dévoile son offre Roaming Hadj et Omra 2025 pour un pèlerinage connecté

En prévision du Hadj 2025, Djezzy lance une nouvelle offre Roaming Hadj et Omra, conçue pour permettre aux pèlerins de rester en contact avec leurs proches tout au long de leur voyage spirituel. Cette offre généreuse, disponible pour tous les clients, particuliers et entreprises, propose des forfaits internet allant jusqu’à 12 Go et des appels illimités vers Djezzy depuis l’Arabie Saoudite.

Elle se compose de quatre forfaits généreux, dont trois mixtes et un exclusivement dédié à l’internet. L’offre peut être activée via l’application Djezzy App ou en composant le 72011# pour les particuliers et le 70725# pour les entreprises.

Les détails des forfaits de l’offre Roaming Hadj et Omra 2025

Les quatre forfaits de l’offre Roaming Hadj et Omra 2025 sont conçus pour répondre à tous les besoins. Pour seulement 1000 DA, vous bénéficiez de 1Go d’internet et 10 minutes d’appels vers Djezzy. Le forfait à 2000 DA offre 5Go d’internet et des appels illimités vers Djezzy. Pour 5000 DA, vous obtenez 12Go d’internet et des appels illimités vers Djezzy.

Enfin, le forfait Roaming data, exclusivement internet, propose 2Go d’internet pour 1200 DA, valables 15 jours. Ces offres compétitives permettent aux pèlerins de rester connectés sans se soucier du coût. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web de Djezzy ou contactez leur service client.

Comment activer l’offre et obtenir plus d’informations

Pour profiter de cette offre Roaming Hadj et Omra 2025, les clients peuvent l’activer facilement via l’application Djezzy App ou en composant le 72011# pour les particuliers et le 70725# pour les entreprises. Pour toute question ou besoin d’information supplémentaire, Djezzy invite ses clients à se rendre dans l’une de ses boutiques, à contacter son service client disponible 24h/7j, ou à consulter les pages dédiées sur son site web.

Enfin, Djezzy tient à exprimer ses vœux les plus sincères à tous les pèlerins, leur souhaitant un Hadj béni et accepté.