Djezzy s’engage dans la course à la 5G, un pas de géant pour le réseau algérien

Djezzy, acteur majeur des télécommunications en Algérie, a participé au lancement officiel de la technologie 5G dans le pays.

Un événement marquant pour l’évolution numérique de l’Algérie, qui ambitionne de se positionner parmi les nations à la pointe de la technologie.

Cette avancée devrait dynamiser l’innovation et renforcer la compétitivité du secteur, tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques.

Djezzy, un acteur clé dans le lancement de la 5G en Algérie

Le mercredi 3 décembre a marqué une étape importante pour le secteur des télécommunications en Algérie avec le lancement officiel de la technologie 5G.

Cet événement majeur, organisé au Centre International des Conférences à Alger sous l’égide du ministre de la Poste et des Télécommunications, a vu la participation active de Djezzy, l’un des principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays.

La cérémonie a rassemblé les dirigeants des opérateurs de téléphonie mobile, des membres du gouvernement ainsi que les partenaires clés de l’écosystème télécom national.

Cette étape montre que le pays avance vraiment vers les technologies modernes. La 5G ouvre la voie à des services plus rapides et plus fiables, ce qui change complètement notre façon de travailler et de communiquer. Fouad, 34 ans, ingénieur télécom

Ce lancement symbolise la volonté de l’État d’intégrer l’Algérie parmi les nations adoptant les technologies de pointe, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’économie nationale.

Impacts de la 5G sur l’évolution numérique de l’Algérie

L’introduction de la 5G en Algérie marque une étape cruciale dans son évolution numérique. Cette technologie de dernière génération, soutenue par l’État, positionne le pays au rang des nations adoptant les innovations technologiques les plus avancées.

Elle promet d’accélérer la transition digitale du pays, stimulant ainsi l’innovation et renforçant la compétitivité du secteur des télécommunications.

En outre, la 5G ouvre de nouvelles perspectives économiques pour l’Algérie. En effet, elle offre des opportunités inédites pour dynamiser l’économie nationale, notamment en favorisant le développement de nouveaux services et applications numériques.

L’engagement de Djezzy pour un accès universel à la 5G

Djezzy, par l’intermédiaire de son Directeur général, réitère son engagement envers le développement numérique de l’Algérie.



L’opérateur joue un rôle actif dans l’évolution des infrastructures numériques du pays, contribuant ainsi à sa transition vers une économie digitale.

La volonté de Djezzy est claire permettre à tous les citoyens, entreprises et institutions d’accéder aux avantages de la 5G. Cette technologie de pointe offre des opportunités sans précédent, et Djezzy s’engage à faire en sorte que chacun puisse en bénéficier pleinement.