DMO Djerba : Un guichet d’information innovant pour une expérience touristique inédite

Découvrez DMO Djerba, une initiative révolutionnaire qui transforme l’expérience touristique sur l’île tunisienne de Djerba. En combinant technologie de pointe et informations locales précises, ce guichet d’information innovant promet de rendre votre séjour à Djerba plus riche et plus agréable que jamais. Que vous soyez un voyageur aguerri ou un novice en matière de tourisme, DMO Djerba est là pour vous aider à découvrir les trésors cachés de l’île et à vivre une expérience inédite.

Restez avec nous pour en savoir plus sur cette innovation passionnante qui redéfinit le tourisme à Djerba.

Inauguration d’un nouveau point d’information touristique à Djerba

La Fédération de gestion de la destination touristique de Djerba, également connue sous le nom de DMO Djerba, a récemment ouvert un nouveau point d’information touristique. Situé au sein de la mosquée historique Sidi Yeti à Guellala, ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est désormais un centre stratégique pour informer les visiteurs sur les trésors cachés de l’île.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la DMO Djerba pour promouvoir le tourisme local et mettre en valeur le riche patrimoine culturel et historique de l’île.

Partenariat entre DMO Djerba et l’Association des femmes de Guellala

La gestion du nouveau point d’information est assurée conjointement par DMO Djerba et l’Association des femmes de Guellala, dans le cadre d’un accord de coopération. L’objectif principal de ce partenariat est de mettre en lumière les produits artisanaux locaux tout en préservant et valorisant le patrimoine historique et religieux du site de Sidi Yeti.

Pour garantir une gestion efficace de ce projet, l’Association a suivi une formation spécifique. Ce point d’information sert également de vitrine pour l’artisanat traditionnel de la région, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir et d’acquérir des produits locaux.

Soutiens et impacts du projet sur le tourisme à Djerba

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce au soutien financier du Secrétariat d’État à la coopération suisse et à l’assistance technique de Swisscontact, une organisation de développement. Les municipalités des trois régions de Djerba ont également joué un rôle crucial dans la réussite de cette initiative, visant à renforcer l’attractivité touristique de l’île et à promouvoir ses produits artisanaux à l’échelle internationale.

Ce projet s’ajoute à une première expérience réussie avec l’installation de bureaux d’information touristique à Houmt Souk et Midoun, contribuant ainsi à faire de Djerba une destination incontournable pour les voyageurs.