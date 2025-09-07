Doctorats au Palais de Carthage : L’ère de l’excellence et du savoir-faire en 2025

L’année 2025 marque un tournant décisif pour le Palais de Carthage, haut lieu de l’excellence académique en Tunisie. Cette année, une nouvelle génération de doctorants se prépare à apporter sa contribution au monde du savoir et de la recherche.

Leur formation rigoureuse et leur détermination sans faille sont le reflet d’une ère nouvelle, où l’excellence et le savoir-faire sont plus que jamais valorisés. Découvrez comment ces jeunes chercheurs s’apprêtent à façonner l’avenir, dans un environnement qui allie tradition et modernité.

Remplacement des cadres non qualifiés par les titulaires de doctorat

Une nouvelle ère s’annonce dans le secteur public avec l’intention de remplacer les responsables non qualifiés par des titulaires de doctorat. Cette mesure vise à éradiquer le clientélisme et à valoriser les compétences nationales.

Les détenteurs de doctorat, qui n’ont pas encore trouvé d’emploi au sein des universités, des centres de recherche ou des entreprises publiques, ne seront plus relégués aux cafés ou salons de thé.

Ils prendront la place de ceux qui ont accédé à des postes de responsabilité sans les qualifications nécessaires, souvent grâce à des relations privilégiées, contribuant ainsi à l’incompétence et au sabotage des services publics.

La lutte contre la falsification des diplômes et l’usurpation de postes

Le problème persistant des faux diplômes universitaires et des cadres administratifs non qualifiés est au cœur des préoccupations du Président de la République. Il est déterminé à démasquer les usurpateurs et ceux qui ont facilité leur accès à des postes de direction dans divers ministères et entreprises publiques, sans même avoir obtenu le baccalauréat.

Contrairement aux idées reçues, ce dossier n’est pas classé et reste une priorité pour le gouvernement. Le Président, connu pour sa persévérance, traite tous les dossiers de développement sur un pied d’égalité et ne laisse aucune affaire compromettante en suspens.

Valorisation des compétences nationales et éradication de l’incompétence

Le Président a récemment rencontré des titulaires de doctorat en attente de nomination, soulignant la volonté du gouvernement de valoriser les compétences nationales. Il a assuré que ces élites formées ne seraient plus laissées dans l’oisiveté ou à la recherche d’un poste à l’étranger.

Le chef de l’État a également promis le remplacement des « véreux » de l’administration par des personnes compétentes et méritantes. Il a insisté sur la nécessité pour les entreprises privées de s’aligner sur les normes internationales en matière de compétence, d’expertise ou de professionnalisme, afin de garantir leur pérennité dans un marché mondial concurrentiel.