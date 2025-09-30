Domestic Airlines : augmentation spectaculaire des vols prévue pour 2025, voici les destinations concernées

L’industrie aéronautique domestique est sur le point de connaître une transformation majeure. Une augmentation spectaculaire du nombre de vols est prévue pour cette année, avec un impact significatif sur plusieurs destinations clés. Quels sont les facteurs qui alimentent cette croissance ? Quelles seront les destinations les plus touchées par cette évolution ?

Cet article vous propose d’explorer ces questions et de comprendre les implications de cette tendance pour les voyageurs et l’industrie du tourisme. Restez à bord, nous allons décoller vers une nouvelle ère de l’aviation domestique.

Domestic Airlines : une restructuration pour renforcer les liaisons aériennes nationales

Domestic Airlines, la nouvelle compagnie aérienne algérienne née de l’acquisition de Tassili Airlines par Air Algérie, envisage une refonte progressive de son programme de vols. Cette restructuration vise à consolider les liaisons aériennes sur le territoire national, avec un accent particulier sur les régions du Sud algérien, souvent négligées.

TRANSPORT | The new airline for domestic flights is ready ! Here is the Domestic Airlines planes in Algiers ! pic.twitter.com/VWGzYAwZqx — Algeria Project (@Algeria3New) August 19, 2025

Le plan d’exploitation récemment discuté au ministère de l’Intérieur et des Transports prévoit une augmentation de l’offre de vols domestiques, répondant ainsi aux besoins en connectivité des wilayas du Sud.

Domestic Airlines : expansion de l’offre de vols et modernisation de la flotte

Le plan d’exploitation de Domestic Airlines, dévoilé lors d’une réunion présidée par le ministre Saïd Sayoud, prévoit une augmentation de la fréquence des vols sur certaines liaisons et l’introduction de nouvelles routes aériennes. Le programme, qui s’étend jusqu’en 2026, maintiendra également les services spécifiques pour les secteurs économiques clés, comme celui des hydrocarbures.

Pour soutenir cette expansion, Air Algérie a commandé 16 avions ATR, idéaux pour les courtes distances et les infrastructures aéroportuaires régionales. Ces appareils seront progressivement intégrés à la flotte de Domestic Airlines, renforçant ainsi sa capacité à répondre aux besoins croissants en connectivité du pays.

Domestic Airlines : Formation du personnel et préservation des emplois

Un aspect crucial du plan de développement de Domestic Airlines concerne la formation du personnel navigant et technique. Des programmes de qualification spécifiques sont prévus pour les pilotes, techniciens de maintenance et agents au sol, afin d’assurer un service de qualité et sécurisé.

Par ailleurs, la compagnie s’engage à préserver les emplois issus de Tassili Airlines et à accompagner ses employés durant cette phase de transition administrative. Cette démarche témoigne de l’engagement de Domestic Airlines à maintenir des standards élevés de confort et de sécurité pour ses passagers tout en veillant au bien-être de son personnel.