Domestic Airlines élargit son horizon avec de nouvelles destinations à explorer

Domestic Airlines, une expansion audacieuse sur le marché intérieur algérien

La compagnie a annoncé un programme ambitieux de vols supplémentaires, visant à améliorer la connectivité entre plusieurs wilayas du pays. Cette initiative offre aux passagers plus de choix de voyage sur des lignes déjà existantes.

En ajoutant plusieurs fréquences à son réseau domestique, Domestic Airlines répond à une demande croissante de liaisons internes.

Les nouvelles routes concernent principalement les villes du nord, des hauts plateaux et du grand sud algérien, offrant ainsi une mobilité accrue aux voyageurs.

Des liaisons inédites pour découvrir l’Algérie sous un nouvel angle !

Dès le 10 mars 2026, Domestic Airlines mettra en place des rotations spécifiques reliant Alger, Constantine, Ghardaïa, Sétif, Oran, El Oued et Tamanrasset.

Ces nouvelles fréquences permettront de répondre à une demande croissante de connectivité entre les différentes régions du pays.

Que ce soit pour les villes du nord, des hauts plateaux ou du grand sud algérien, ces ajouts offriront aux voyageurs une nouvelle perspective de l’Algérie, facilitant ainsi leur mobilité à travers le pays.

Comment réserver votre vol vers ces nouvelles destinations ?

Les réservations pour ces nouvelles liaisons sont déjà ouvertes et peuvent être effectuées sans plus attendre.

Que vous préfériez le confort de votre domicile ou l’assistance d’un professionnel, Domestic Airlines a pensé à tout.

En effet, les réservations peuvent être faites en ligne via le site internet de la compagnie ou auprès des agences de voyage agréées.

Ces vols seront opérés avec la flotte dédiée au transport domestique de Domestic Airlines, garantissant ainsi un service de qualité.