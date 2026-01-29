Domestic Airlines élargit son horizon avec l’ouverture de nouvelles routes aériennes

Domestic Airlines, dans sa quête constante d’amélioration de la connectivité à travers le pays, annonce l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes dès février 2026.

Ces nouvelles routes, qui relieront notamment Alger à Constantine, Timimoun et El Meniaa, visent à répondre à une demande croissante pour des vols intérieurs réguliers, tout en stimulant l’économie locale et le tourisme.

Domestic airlines : une expansion stratégique pour répondre à la demande croissante

Face à une demande croissante de vols intérieurs, Domestic Airlines a décidé d’élargir son réseau de liaisons aériennes.

Cette initiative, qui débutera en février 2026, vise à améliorer la connectivité entre différentes régions du pays. L’objectif est de faciliter les déplacements et de renforcer les liens entre le nord et le sud du pays.

Le programme comprendra notamment de nouvelles liaisons entre Alger, Constantine et Timimoun, ainsi qu’entre Alger et El Meniaa.

Ces nouvelles routes ont été conçues pour répondre à une forte demande de liaisons régulières entre ces destinations, tout en mettant l’accent sur le transport économique et touristique.

Des nouvelles liaisons pour renforcer la connectivité nationale

Dès le 6 février 2026, une nouvelle liaison Alger-Constantine-Timimoun sera mise en place chaque vendredi.



Cette route aérienne permettra de relier efficacement le nord et le sud du pays. Le vol partira d’Alger, fera escale à Constantine avant de poursuivre vers Timimoun, puis effectuera le trajet inverse.

À partir du 8 février 2026, un autre itinéraire reliant Alger à El Meniaa sera opéré tous les dimanches.

Ces nouvelles liaisons répondent à une demande croissante pour des vols réguliers entre ces destinations, contribuant ainsi à l’amélioration de la connectivité nationale.

Quels impacts pour les régions desservies ?

Les habitants de Timimoun et El Meniaa bénéficieront grandement de ces nouvelles liaisons. En effet, elles offrent un accès plus rapide et plus pratique à Alger et à d’autres grandes villes du pays.

Cela facilite non seulement les déplacements personnels, mais aussi les échanges commerciaux, soutenant ainsi l’économie locale.

L’objectif principal est de rendre les voyages à travers le pays plus aisés. De plus, ces nouvelles lignes aériennes pourraient stimuler le tourisme, en particulier dans ces régions moins desservies, contribuant ainsi à leur développement économique et social.