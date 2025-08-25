Domestic Airlines : le décollage officiel prévu pour 2025, ce qu’il faut savoir

L’industrie aéronautique est en constante évolution et 2025 marque une étape importante avec le décollage officiel de Domestic Airlines. Cette nouvelle compagnie aérienne promet de révolutionner le secteur du transport aérien domestique.

Mais qu’est-ce qui rend Domestic Airlines si spéciale ? Quels sont les éléments clés à connaître avant son lancement imminent ?

Cet article vous apporte toutes les informations nécessaires pour comprendre les enjeux et les perspectives de cette entreprise ambitieuse.

Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à embarquer dans l’univers passionnant de Domestic Airlines.

Domestic Airlines : Inauguration officielle et premier vol

Le lundi prochain, Domestic Airlines, la nouvelle compagnie aérienne algérienne, effectuera son premier vol commercial entre Alger et Tamanrasset, marquant ainsi le début de ses opérations sur le territoire national. Cette annonce, faite vendredi dernier, confirme l’engagement des autorités à améliorer le transport aérien domestique, notamment vers les régions du Grand Sud.

Le vol sera assuré par un Boeing 737-800, symbolisant une étape majeure dans la politique de désenclavement des régions isolées. Les vols d’essai réalisés le 20 août ont permis de tester les appareils, les procédures de navigation et les services à bord, garantissant ainsi une expérience optimale pour les passagers.

Domestic Airlines : Une histoire de transfert et une flotte en expansion

Née en juillet 2025 suite à la cession de Tassili Airlines à Air Algérie, Domestic Airlines se consacre désormais au réseau intérieur avec l’ambition d’améliorer les liaisons domestiques.

La compagnie a reçu en héritage une flotte de 15 avions, dont 7 gros porteurs, et prévoit d’accueillir 16 avions ATR supplémentaires.

Cet investissement majeur, estimé à plus de 420 millions de dollars, a été réalisé auprès du constructeur européen ATR. Au-delà de la mobilité, le lancement de Domestic Airlines vise également à soutenir les dynamiques socio-économiques régionales, renforçant ainsi l’intégration nationale.

Domestic Airlines : Vers une connectivité interrégionale renforcée

En plus de faciliter la mobilité des citoyens, Domestic Airlines aspire à jouer un rôle clé dans la recomposition du réseau aérien domestique. La compagnie envisage d’offrir une desserte fiable, régulière et accessible à toutes les wilayas, contribuant ainsi à l’amélioration de la connectivité interrégionale.

Ce premier vol Alger-Tamanrasset est perçu comme une étape cruciale vers la modernisation du transport aérien algérien. En effet, en favorisant les échanges humains, économiques et administratifs entre les régions, Domestic Airlines entend stimuler les dynamiques socio-économiques locales et renforcer l’intégration nationale.