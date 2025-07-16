Domination russe : 42% du marché du blé nord-africain sous contrôle, un impact majeur à prévoir

La Russie, géant agricole mondial, renforce sa position dominante sur le marché du blé en Afrique du Nord. Avec 42% de parts de marché, l’impact sur l’économie régionale et mondiale pourrait être significatif. Comment la Russie a-t-elle réussi à s’imposer dans cette région stratégique ? Quelles sont les conséquences potentielles pour les pays nord-africains et pour le reste du monde ?

Cet article se propose d’explorer ces questions cruciales, en mettant en lumière les dynamiques économiques et politiques qui sous-tendent cette domination russe.

L’Afrique du Nord, un acteur clé dans le commerce mondial du blé

Occupant une place prépondérante dans l’importation de blé à l’échelle mondiale, l’Afrique du Nord représente près de 15% du commerce global de cette céréale. Les pays bordant la mer Noire, en particulier la Russie, ont consolidé leur position dans cette région ces dernières années.

Le Département américain de l’agriculture (USDA) prévoit que l’Afrique du Nord continuera à jouer un rôle central dans ce secteur, avec des importations totales qui devraient atteindre un record de 32,2 millions de tonnes pour la campagne 2025/2026.

La Russie, un acteur dominant sur le marché du blé en Afrique du Nord

La Russie a renforcé sa présence sur le marché du blé en Afrique du Nord, contrôlant désormais 42% de ce secteur. Selon l’USDA, les exportations russes vers cette région ont dépassé 13,5 millions de tonnes pour la campagne 2024/2025. La Russie est particulièrement influente en Égypte, où elle détient près de 70% du marché, et a également augmenté ses exportations vers la Tunisie et le Maroc.

En effet, lors de la dernière campagne, les exportations russes vers la Tunisie ont augmenté de 50%, tandis qu’elles ont doublé vers le Maroc, faisant de la Russie le premier fournisseur de blé pour ce pays.

Les défis rencontrés par les autres fournisseurs de blé en Afrique du Nord

Alors que l’Union européenne assure environ 25% des importations de blé en Afrique du Nord, la France, un acteur majeur, a connu une baisse de ses livraisons, notamment vers le Maroc et l’Algérie, suite à une récolte décevante.

Parallèlement, l’Ukraine a réussi à relancer ses exportations vers l’Afrique du Nord après une chute significative au début de son conflit avec la Russie. L’Algérie est désormais son troisième marché le plus important, avec des exportations qui ont presque triplé en un an, tandis que les ventes vers la Tunisie ont augmenté de plus de 50%.