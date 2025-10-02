Don royal aux Chorfas de la Zaouïa Qadiriya Boutchichiya : un geste historique et généreux à découvrir

Découvrez l’histoire fascinante du don royal aux Chorfas de la Zaouïa Qadiriya Boutchichiya, un geste généreux qui a marqué l’histoire. Cet acte de générosité, empreint d’une grande signification culturelle et spirituelle, témoigne de la profondeur des liens entre la monarchie et cette confrérie soufie respectée.

Plongez-vous dans les détails de ce don historique, explorez son contexte et sa portée, et découvrez comment il a été reçu par la communauté Boutchichiya. Un voyage captivant à travers l’histoire, la spiritualité et la générosité vous attend. Restez avec nous pour en savoir plus sur cet événement marquant.

Don royal aux Chorfas de la Zaouïa Qadiriya Boutchichiya : une cérémonie empreinte de piété

Le samedi dernier à Béni Mellal, une commission royale a remis un don royal aux Chorfas de la Zaouïa Qadiriya Boutchichiya. Cet événement coïncide avec le 27e anniversaire du décès de feu SM le Roi Hassan II.

La cérémonie religieuse, marquée par la piété et le recueillement, a vu la présence de plusieurs personnalités dont le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Benribag, et le délégué régional du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Des prières ont été élevées pour la longévité et la santé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V.

Présences notables lors de la cérémonie religieuse

La cérémonie a été honorée par la présence de plusieurs dignitaires, dont le Wali de Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Benribag. Le délégué régional du ministère des Habous et des Affaires islamiques était également présent, tout comme le nadir régional.

Les membres du Conseil local des oulémas ont marqué leur présence, ainsi que diverses personnalités civiles et militaires. L’atmosphère était empreinte de respect et de dévotion, reflétant l’importance de l’événement. La cérémonie s’est déroulée dans un climat de piété et de recueillement, soulignant l’importance de la spiritualité dans cette commémoration.

Prières pour la prospérité de la famille royale et le repos des souverains défunts

Les invités ont prié avec ferveur pour la santé et la longévité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine. Des bénédictions ont également été demandées pour SAR Le Prince Héritier, Moulay El Hassan, SAR Le Prince Moulay Rachid et tous les membres de l’illustre Famille Royale.

En outre, des prières ont été dites pour le repos éternel des regrettés Souverains, feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V. Ces moments de prière ont souligné l’importance de la continuité royale et du respect pour ceux qui ont servi avant.