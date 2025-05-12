Donald Trump cible l’Algérie : une stratégie pour attirer les investisseurs en 2025 ?

L’ancien président américain Donald Trump a récemment mis l’Algérie dans son viseur, suscitant de nombreuses interrogations. Cette nouvelle orientation stratégique pourrait-elle être une manœuvre pour attirer les investisseurs en 2025 ? C’est la question que nous allons tenter d’éclaircir dans cet article. Nous analyserons les déclarations de Trump, les réactions algériennes et internationales, ainsi que les implications potentielles pour le monde des affaires.

Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette situation inédite.

Les États-Unis : un aimant pour les investissements étrangers

Pour la treizième année consécutive, les États-Unis se positionnent comme le premier choix des investisseurs étrangers. Cette attractivité est en grande partie due à la politique « America First » de l’ancien président Donald Trump, qui a mis en place une stratégie d’incitation à l’investissement basée sur l’octroi d’une carte verte pour chaque apport de 5 millions de dollars.

Cette approche a été saluée par Howard Lutnick, secrétaire d’État au Commerce, qui a souligné que cette politique a fait des États-Unis la destination la plus attractive pour les investissements directs étrangers. Dans ce contexte, une délégation de 34 chefs d’entreprise algériens participera prochainement au SelectUSA Investment Summit 2025, un événement majeur organisé par le département américain du Commerce.

La délégation algérienne au SelectUSA Investment Summit 2025

Composée de 34 dirigeants d’entreprises, la délégation algérienne représentera 29 sociétés actives dans divers secteurs tels que l’énergie, la santé, l’agroalimentaire, la construction, l’automobile et les technologies numériques. L’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, accompagnera cette délégation, soulignant le rôle clé joué par l’ambassade américaine à Alger et le Conseil algérien pour le renouveau économique (CREA) dans la facilitation de cette participation.

Le sommet, qui se tiendra du 11 au 14 mai au Maryland, est une occasion unique pour ces chefs d’entreprise de comprendre le cadre d’investissement américain, de rechercher des opportunités commerciales et d’échanger des meilleures pratiques avec des experts de l’industrie.

Les objectifs et les retombées attendues du sommet

Le SelectUSA Investment Summit 2025 vise à approfondir la compréhension des participants sur le cadre d’investissement américain, tout en leur offrant l’opportunité de découvrir des opportunités commerciales et d’investissements stratégiques. L’édition précédente a généré plus de 135 milliards de dollars de nouveaux projets d’investissement aux États-Unis, créant plus de 105.000 emplois.

Les échanges commerciaux actuels entre l’Algérie et les États-Unis s’élèvent à 4 milliards de dollars par an, avec les États-Unis comme premier investisseur direct en Algérie. Le sommet pourrait donc avoir un impact significatif sur ces chiffres, renforçant ainsi les liens économiques entre les deux nations.