Dons des Assemblées populaires communales face à la hausse des prix des fournitures scolaires

Nous foulons actuellement la période des rentrées scolaires. Cependant, les parents d’élèves se plaignent de la hausse excessive des prix des fournitures. Effectivement, depuis peu, le coût de la vie en Algérie devient de plus en plus cher. Matières premières, produits de première nécessité, transport, accoutrements, etc. connaissent tous une grande augmentation de prix. Pour certaines fournitures scolaires, cette hausse excède même le double du prix de l’année précédente.

Un phénomène économique à plusieurs sources

Cette hausse des prix des effets scolaires est en fait le résultat de l’accumulation de certains autres problèmes : depuis la pandémie de Covid-19, les flux d’importation se sont beaucoup affinés, or, la production nationale en provisions scolaires est insuffisante. Par ricochet, le taux d’inflation s’affiche très élevé.

Conscientes de la gravité de la situation pour le peuple algérien, les autorités publiques essaient d’établir des plans de secours. Des APC ont décidé de faire don de quelques fournitures scolaires pour alléger les charges des parents.

Les autorités politiques et administratives agissent

Le Gouvernement a proposé comme solution la création de marchés spéciaux Souk Errahma disséminés dans toutes les collectivités territoriales du pays.

Le mécanisme fonctionne comme suit : les contrats de vente se concluent directement entre les producteurs et les consommateurs, ce qui implique qu’il n’y a pas de commerçants-intermédiaires, aussi, des plafonds de marges doivent être strictement respectés.

Le Parti de Louisa Hanoune, qui s’est exprimé par sa personne, estime que la stratégie gouvernementale n’est pas du tout efficace, que la prime de scolarité ne serait pas suffisante et contraindrait des familles à décider la suspension de la scolarisation de leurs enfants et exige une solution digne d’un Etat-Providence. De leurs côtés, certaines APC font des donations de trousseaux scolaires.