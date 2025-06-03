Douane d’Annaba : découverte choc de 28 000 euros non déclarés, voici les détails de l’affaire

La douane d’Annaba, en Algérie, a récemment fait une découverte stupéfiante : 28 000 euros non déclarés. Cette affaire, qui a secoué les autorités locales, soulève de nombreuses questions sur la provenance et la destination de cette somme conséquente. Comment ces fonds ont-ils pu passer inaperçus ? Quelles sont les implications légales pour le propriétaire de cet argent ? Dans cet article, nous allons vous dévoiler tous les détails de cette affaire intrigante et complexe.

Restez avec nous pour comprendre comment un tel événement a pu se produire et quelles pourraient être les conséquences pour toutes les parties impliquées.

Saisie de 28 000 euros non déclarés à l’aéroport d’Annaba

Une somme conséquente de 28 000 euros a été interceptée par les douanes algériennes à l’aéroport international Rabah Bitat d’Annaba. Le voyageur, en partance pour la Turquie, avait dissimulé cette somme non déclarée, violant ainsi les réglementations sur le transfert de devises.

L’opération a été menée conjointement avec la police aux frontières (PAF) dans le cadre des contrôles renforcés visant à lutter contre les transferts illicites de capitaux. Cet incident souligne l’efficacité des mesures de contrôle mises en place par les autorités algériennes dans les aéroports du pays.

Renforcement des contrôles douaniers pour lutter contre les transferts illicites de devises

Les autorités algériennes intensifient leurs efforts pour endiguer le fléau des transferts illégaux de devises. Les ressortissants étrangers doivent déclarer toute somme supérieure à 5 000 euros, tandis que les citoyens algériens sont tenus de déclarer tout montant dépassant 1 000 euros. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la confiscation immédiate des fonds et des poursuites judiciaires. Récemment, une autre saisie notable a eu lieu à l’aéroport de Sétif où 9 200 euros ont été interceptés sur une passagère en provenance de Lyon. Ces incidents mettent en lumière l’engagement des autorités dans la lutte contre les mouvements financiers transfrontaliers illégaux.

Protection de l’économie nationale par des contrôles douaniers rigoureux

La Direction générale des douanes algériennes (DGD) réaffirme son engagement à maintenir une vigilance constante dans la lutte contre les infractions liées au mouvement des capitaux. Les contrôles rigoureux et systématiques, incluant l’inspection des bagages et parfois des fouilles corporelles, sont essentiels pour protéger l’économie nationale. Ces opérations ont permis de déjouer plusieurs tentatives de contournement de la réglementation sur les transferts de devises.

La DGD invite les voyageurs à se conformer scrupuleusement à la réglementation pour éviter tout désagrément lors de leurs déplacements. Ces efforts soutenus témoignent de la détermination des autorités algériennes à lutter contre les transferts illicites de capitaux.